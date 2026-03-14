La historia electoral del Barça: rotaciones amistosas, presidentes designados por el franquismo y Núñez como punto de inflexión

El FC Barcelona vivirá este domingo 15 de marzo de 2026 las decimoquintas elecciones a la presidencia de la historia del club blaugrana, las novenas desde la llegada de la democracia al estado español. Por primera vez desde el año 2000, los socios culés tendrán la oportunidad de escoger entre solo dos candidatos: Joan Laporta y Víctor Font. Las urnas volverán a dictar sentencia en un día de celebración democrática y de reafirmación de una tradición ejemplar que forma parte indisociable de la identidad blaugrana. Del 'Més que un club'.

Desde Walter Wilt en el año 1899 hasta Joan Laporta, el Barça ha tenido 41 presidentes a lo largo de su historia. Durante los primeros años de vida de la institución, el máximo mandatario se escogía haciendo una rotación amistosa entre los directivos en una asamblea. Después de la Guerra Civil, sin embargo, los presidentes pasaron a ser designados directamente por el régimen franquista. No fue hasta 1953 cuando se celebraron las primeras elecciones con participación de los socios, aunque únicamente pudieron votar los hombres. En aquellos comicios se impuso Francesc Miró-Sans a Amat Casajuana con un ajustado 50,8% de los votos.

En las siguientes dos décadas se celebraron cinco nuevos procesos electorales, pero en estos casos la votación quedó restringida a los compromisarios reunidos en asamblea. Francesc Miró-Sans (1958), Enric Llaudet (1961 y 1965) y Agustí Montal (1969 y 1973) fueron los máximos dirigentes escogidos en una etapa marcada todavía por las limitaciones políticas del momento: en los cuatro primeros comicios apenas se superaron los 200 votos. En 1973 el número de electores ascendió a 1.242.

Núñez, el punto de inflexión

Con la democracia ya instaurada en España tras la muerte de Francisco Franco tres años antes, en 1978 el Barça celebró sus primeras elecciones con sufragio universal para todos los socios y socias. Josep Lluís Núñez se impuso entonces con 10.352 votos en una votación que registró más de 26.000 participantes y que marcó el inicio de una nueva etapa en la gobernanza del club. Núñez volvería a ganar en 1989 y 1997, consolidando un largo mandato de 22 años al frente de la entidad. Tras su salida, las elecciones del año 2000 dieron la presidencia a Joan Gaspart.

El exvicepresidente primero de Núñez, sin embargo, solo pudo completar la mitad su mandato. En febrero de 2003 dimitió en medio de una profunda crisis institucional, económica, social y deportiva. No convocó elecciones, sino que cedió la presidencia a su vicepresidente, Enric Reyna, quien asumió el cargo de forma provisional hasta la celebración de los comicios de aquel mismo año. Reyna falleció este viernes 13 de marzo de 2026, a los 84 años, apenas dos días antes de unas nuevas elecciones en el club.

En 2003 llegó uno de los procesos electorales más recordados de la historia reciente del Barça. Contra todo pronóstico, Joan Laporta se impuso a Lluís Bassat con el 52,6% de los votos y abrió una nueva etapa que acabaría coincidiendo con uno de los ciclos deportivos más exitosos de la entidad. El primer mandato de 'Jan', que superó una moción de censura en 2008, se alargó hasta 2010, cuando Sandro Rosell se convirtió en el presidente más votado de la historia del Barça con 35.021 apoyos. Cinco años después, en 2015, Josep Maria Bartomeu agradeció el triplete del primer equipo de fútbol masculino para dar continuidad a su predecesor con el 54,6% de los sufragios a pesar de que meses antes parecía que lo tendría muy complicado.

La última cita electoral se celebró en 2021, en plena pandemia del Covid-19, cuando Joan Laporta regresó a la presidencia con el 54,28% de los votos, superando a Víctor Font y Toni Freixa. 'Jan' optará este domingo a la reelección y solo tendrá un contrincante, Víctor Font. Si 'Defensem el Barça' gana en las urnas, Laporta podría acumular hasta 17 años en la zona noble del Camp Nou entre todos sus mandatos.