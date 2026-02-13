Una historia de desastres y un solo milagro: los precedentes del Barça con cuatro goles en contra en la ida de una eliminatoria

El Atlético arrolló de principio a fin al Barça en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0). Los del Cholo pasaron completamente por encima de los visitantes, sometiendo a un equipo que vio truncada su racha de victorias y que siente cómo se tambalean sus opciones de título. Un autogol de Eric en el minuto 6, tras un error inusual y garrafal de Joan Garcia, abrió un vendaval que no tuvo freno. Las llegadas del Atlético eran constantes: Griezmann, cumpliendo la ley del ex y besándose el escudo, Lookman, el nuevo ídolo del Metropolitano, y Julián, que se reencontró con el gol tras más de 100 días, destrozaron por completo a un Barça que parecía un juguete roto sin capacidad de reacción y sin apenas generar peligro en el área contraria.

La segunda parte se hacía muy cuesta arriba para los azulgranas. Y aunque parecía que podían pasar más cosas, el marcador se mantuvo hasta el pitido final de un Martínez Munuera que también quiso su cuota de protagonismo tras una revisión inexplicable de siete minutos en el VAR. Aquel gol anulado hubiera recortado mínimamente las distancias, aportando ese aliento de esperanza que tanta falta hará de cara a la vuelta en el Spotify Camp Nou el próximo 3 de marzo.

Sin embargo, el sangriento 4-0 definitivo se suma a una lista de precedentes negros en la historia del club. Según datos del periodista de RAC1 Oriol Jové, con la de ayer ya son siete las ocasiones en las que el Barça ha perdido la ida de una eliminatoria por cuatro o más goles de diferencia a lo largo de su historia.

Los precedentes históricos 21/04/1946 vs Sevilla (Copa) (8-0 en la ida, 1-0 en la vuelta)

(Copa) (8-0 en la ida, 1-0 en la vuelta) 08/09/1962 vs Valencia (Copa de Ferias) (6-2 en la ida, 1-1 en la vuelta)

(Copa de Ferias) (6-2 en la ida, 1-1 en la vuelta) 04/05/1969 vs Real Sociedad (Copa) (5-1 en la ida, 3-0 en la vuelta)

(Copa) (5-1 en la ida, 3-0 en la vuelta) 23/04/2013 vs Bayern (Champions) (4-0 en la ida, 0-3 en la vuelta)

(Champions) (4-0 en la ida, 0-3 en la vuelta) 14/08/2015 vs Athletic (Supercopa) (4-0 en la ida, 1-1 en la vuelta)

(Supercopa) (4-0 en la ida, 1-1 en la vuelta) 14/02/2017 vs PSG (Champions) (4-0 en la ida, 6-1 en la vuelta)

(Champions) (4-0 en la ida, 6-1 en la vuelta) 12/02/2026 vs Atlético (Copa) (4-0 en la ida)

'La Remontada' y el milagro del Camp Nou

Solo en una ocasión el Barça ha logrado remontar una eliminatoria con cuatro goles en contra. Es el recuerdo más reciente: los octavos de la Champions 2016/17 ante el PSG. Tras una noche fatídica en el Parque de los Príncipes, los de Luis Enrique cayeron también por 4-0 con un doblete de Di María, un gol de Draxler y la guinda de Cavani. El Barça se marchó destrozado de la capital francesa, viendo cómo se escapaba otra temporada de gloria europea en el último año de la MSN y de Luis Enrique. Fue la primera de muchas noches negras en Champions que marcaron el declive posterior. Aquella oscuridad en París fue el preludio de una catarsis. Las opciones eran mínimas y muchos sentenciaban ya el fin de ciclo con críticas nunca vistas en la era Messi. Pero aquel equipo conservaba una mística especial, un aura de leyendas que convirtieron un funeral en una resurrección colectiva en solo tres semanas.

Sergi Roberto celebra el gol del pase del Barcelona / Quique García / EFE

Neymar fue el gran héroe y el motor emocional. Días antes, publicó en sus redes: "Mientras haya un 1% de posibilidades, tendremos un 99% de fe". Esa frase se convirtió en el eslogan de la épica. "Si un equipo nos puede marcar cuatro, nosotros podemos marcarles seis", lanzó Luis Enrique en una premonición exacta. El resto es historia: el gol de Suárez, el de Kurzawa en propia puerta, el de Messi, el mazazo de Cavani que parecía matarlo todo... y esos siete minutos finales donde Neymar se echó el mundo a la espalda para que Sergi Roberto pusiera el 6-1 en el 94:39. Aquella noche del 8 de marzo de 2017 quedó inmortalizada en la historia del Barça, y del fútbol.

'1% de posibilidades...'

Casi una década después, el Barça se encuentra en el mismo escenario, esta vez en la Copa. A falta de tres semanas para la vuelta, está por ver cómo gestionará el club y la afición ese espíritu de remontada. Hansi Flick, tras la debacle, ya intentó encender la mecha: "Somos capaces de remontar. Lucharemos y, por lo tanto, necesitamos a nuestros aficionados en el Spotify Camp Nou. Tenemos oportunidad de darle la vuelta. Somos capaces de ganar cada parte por 2-0", aseguró el técnico, reconociendo que fue su peor noche como azulgrana.

Lamine Yamal protesta tras una falta / Associated Press/LaPresse / LAP

Las estadísticas juegan en contra, pero al Barça no le queda otra que aferrarse a las palabras de Flick y volver a creer en lo imposible. Se espera una vuelta con los regresos de Raphinha, Pedri y Rashford, piezas fundamentales que ayer se echaron de menos por su energía y salto de calidad. Quizás Raphinha se erija como el Neymar de aquel 2017, y es que, pese a la ínfima posibilidad de estar en la final, el lema del brasileño sigue perteneciendo al ADN del Barça.