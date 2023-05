La historia de Cédric Bakambu y su fichaje frustrado por el Barça: "Abidal me llamó para disculparse"

El ex jugador del Villarreal ha concedido una entrevista a Relevo, donde ha hablado de las disculpas de Abidal por el 'no' definitivo, de sus primeros pasos en el fútbol y de su actual etapa en el Olympiacos En su día, el internacional congoleño cogió un vuelo dirección Barcelona para cerrar su incorporación, pero el club echó marcha atrás cuando el jugador estaba haciendo escala en Hong Kong

Cédric Bakambu nació en Ivry-sur-Seine (1991), en el norte de Francia. Su fichaje por el FC Barcelona era una realidad, cuando una lesión inesperada de Luis Suárez obligó al club a mover ficha para encontrar un sustituto de garantías. Finalmente, el movimiento no se produjo, y en la historia quedará la llamada de Eric Abidal, el entonces director deportivo azulgrana, a los agentes de Bakambu cuando el jugador estaba haciendo escala en Hong Kong, en su viaje destino a Barcelona.

El delantero franco-congoleño del Olympiacos ha concedido una entrevista a Relevo para hablar, entre otras cosas, de las memorias frustradas de su incorporación al Barça. Pero no todo ha sido esto. En tierras griegas "la vida es tranquila, mi familia se siente bien, Atenas es una ciudad preciosa, el club es genial, la infraestructura es de primera. Es un gran club y estoy muy orgulloso de vestir los colores de Olympiacos", asegura el delantero.

Su llegada a El Pireo se produjo en un contexto impactante para el club. En verano, la incorporación de jugadores de gran talla como James Rodríguez, Marcelo y Sime Vrsaljko hicieron ilusionar al histórico combinado griego, aunque la temporada no ha ido como las expectativas marcaban. Además, el capitán del barco era Míchel González, que el pasado 3 de abril dimitió como entrenador del equipo cuando iban terceros en la tabla, a sólo tres puntos del líder, el AEK Atenas. "En el vestuario no entendimos bien la dimisión del entrenador. Todos estábamos sorprendidos y conmocionados. [...] Realmente no sabemos los motivos de su salida, pero tenemos que respetar su decisión", confiesa Bakambu.

El congoleño no solamente habla bien del técnico español, sino que también se ha deshecho en elogios hacia los, denominados en Grecia, "fichajes frustrados" del Olympiacos. "Jugar con Marcelo es como un sueño. Lo aprecio mucho porque en el día a día es una persona fantástica, accesible y generosa con todos. El fútbol parece tan fácil cuando él tiene el balón… Es increíble". También para James. "Es un gran futbolista. Aporta un toque técnico excepcional al Olympiacos. Es profesional y muy trabajador", sentenciaba.

El Villarreal, la catapulta a su carrera futbolística

Cédric Bakambu aterrizó en España el 19 de agosto de 2015 procedente del Bursaspor turco. El submarino amarillo pagó cerca de 8 millones de euros por él, y su rendimiento fue inmediato: 22 goles en 50 partidos. "Marcelino supo sacar la mejor versión de mí. No siempre ha sido fácil porque es muy exigente y le pide mucho a los jugadores, pero cuando ves el resultado final te das cuenta de que pocas veces se equivoca. No me avergüenza decir que es el entrenador que más me ha hecho progresar en mi carrera y nunca dejaré de agradecérselo", confesaba el ariete franco-congoleño.

El Villarreal ha sido uno de los clubes más importantes de su carrera. "No importa lo que me depare el futuro, el Villarreal quedará grabado para siempre en mi mente". Se marchó en enero de 2018 después que el Beijing Sinobo Guoan pagase los 40 millones de su cláusula. "El traspaso cambió mi vida. No me gusta hablar de números -se dijo que cobraría 8 millones de euros por temporada-, pero hay oportunidades que no puedes rechazar. No me arrepiento, porque fui recibido por grandes personas en Pekín, estoy muy feliz de haber podido vivir esta experiencia al otro lado del mundo, pero fue una decisión difícil porque no me lo esperaba para nada y en el Villarreal todo iba bien", asegura.

Aunque su vida se estaba adaptando ya a su nuevo destino, Bakambu quería volver. De hecho, tuvo llamadas del Valencia -donde estaba Marcelino- y del propio Villarreal. "Por desgracia, mi vuelta no se acabó de dar. Me sentí decepcionado porque de corazón quería volver. Supe levantarme y empezar de nuevo", confiesa.

La guinda del pastel ocurrió en enero de 2020. En ese entonces, el FC Barcelona perdió a Luis Suárez por lesión, después que el uruguayo fuese intervenido del menisco externo de la rodilla izquierda. Los plazos de baja eran de, mínimo, tres meses y medio, por lo que la cúpula deportiva buscó sustitutos. Sonó con fuerza Rodrigo Moreno (Valencia) y Bakambu, que en ningún momento se esperaba estar en la agenda culé.

"Cuando me contacta el Barça, no soy la primera opción, eso hay que decirlo. Pasó el tiempo y al final de la ventana de fichajes la opción se vuelve cada vez más concreta. Hablamos de una cesión con opción de compra. Efectivamente, cogí un vuelo a España, pero llegué a mi escala y mi representante me dijo que la cesión al final no se haría, así que me di la vuelta y volví a unirme a mi equipo", explica.

Tal como cuenta Relevo, "en la noche del miércoles 27 de enero de 2020, el entonces director deportivo del FC Barcelona, Éric Abidal, habló con los agentes de Bakambu. El jueves por la mañana, su llegada al Barça estaba "cerrada" tras las negociaciones. Cédric se encontraba en Corea del Sur. El Beijing acababa de llegar allí, vía Dubái, para preparar la fase de grupos de la Champions asiática contra el FC Seoul. Tras el sí del Barça y el que recibió el futbolista por parte del club chino para que pudiera jugar en la entidad azulgrana, Bakambu voló hacia España. El mercado se cerraba el 31 a las 23:59h.

Pero su vuelo tenía que hacer escala en Hong Kong. Allí fue donde recibió la llamada de uno de sus agentes diciendo que se habían truncado las negociaciones, y que finalmente no ficharía por el Barça. Días después, "me llamó Éric Abidal, que me lo explicó todo y se disculpó por la forma en que se habían hecho las cosas. Me sorprendió que me llamara y pensé que era muy elegante de su parte".

Ahora, el futbolista vive un buen momento en Grecia. De hecho, su temporada ha mantenido los números que siempre le han caracterizado: 18 goles en 37 partidos. Aun así, preguntado por su futuro, el franco-congoleño no oculta que "hay conversaciones entre mis representantes y ciertos clubes de la Liga. Nada concreto por el momento, así que prefiero no mencionarlos". Sea como sea, a Bakambu (32 años) aun le queda pólvora en sus piernas.