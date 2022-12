La historia de cómo Ansu conoció a su padre

El joven jugador ha hablado sobre sus inicios en España y de la relación con su padre Ansu pasó gran parte de su infancia en Guinea-Bissáu

Ansu Fati ha sacado a relucir su lado más personal y ha hablado sobre su infancia en Guinea-Bissáu. Uno de los temas ha sido la marcha de su padre, que tuvo que irse a Europa para ganar dinero. La familia del futbolista sufrió mucho, pero siempre se mantuvo unida a pesar de las distancias.

“En 2009 cogí el avión por primera vez con mi madre, mis dos hermanos y mi hermana mayor para ir a vivir a España. Yo no conocí a mi padre. Había visto algunas fotos de él y hablábamos de vez en cuando por teléfono, pero eso era todo. Corrí a tirarme a sus brazos cuando nos encontramos en el aeropuerto de Sevilla. Se había ido solo a ganar dinero en Europa cuando yo era muy joven. Quería que tuviéramos una vida mejor. Pudo haberse ido y olvidado de nosotros, como hacen otros, pero trabajó duro, desde las 6 de la mañana hasta la noche, para poder traernos aquí. Siempre valoraré el sacrificio que hizo mi padre por nosotros."

El talento de la Masia también ha explicado sus primeros días en la ciudad después de venir de Guinea-Bissáu. “Nunca había visto edificios en mi vida antes de llegar a Herrera (cerca de Sevilla). Poco a poco fuimos conociendo a nuestros vecinos y a las personas que ayudaron a mi padre cuando llegó". Además, Ansu también ha contado su experiencia escolar nada más llegar. "Empecé la escuela dos meses después de que viniéramos. Estaba registrado con niños menores de un año, porque todavía no hablaba español sino criollo (de Guinea-Bissau). Yo tampoco sabía leer, pero aprendí rápido. Me apliqué porque sabía que si no era así, mi padre se podía enojar", ha comentado.