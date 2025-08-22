El hilo de esperanza con la UEFA y el Camp Nou

El Barça vive todavía en un limbo con respecto a dónde podrá disputar la Champions League mientras duren las obras del Camp Nou. El escenario más realista, al menos hasta febrero, apunta a Montjuïc, pero la puerta a un regreso anticipado al estadio azulgrana si se cumplen determinados requisitos no estaría del todo cerrado.

El club azulgrana se ha asegurado poder jugar la primera jornada fuera de casa, pero tiene que decirle a la UEFA dónde va a jugar la competición. De entrada, el problema es de base: el Camp Nou está en plena reconstrucción, sin el certificado de fin de obra que permitiría al Ayuntamiento de Barcelona otorgar la licencia de primera ocupación. Sin ese paso administrativo, es inviable recibir público. La única opción inmediata sería jugar a puerta cerrada, algo que ahora mismo parece muy complicado.

Según la normativa de la UEFA, un club debe disputar los partidos de la primera fase de la Champions en un único estadio para evitar que escoja sede en función del rival o de la previsión de asistencia. El periodista especializado Adrià Soldevila lo explicaba en el programa 'Què t'hi jugues' de la SER: “Lo hacen para que no puedas decir: contra el Arsenal lleno el Camp Nou y contra el Shakhtar prefiero el Johan Cruyff. Eso no se puede. Pero si has tenido que irte fuera por obras y después quieres volver a tu estadio en propiedad, se puede hacer la petición a la UEFA y difícilmente te lo negarían”.

Dialogar con la UEFA

Ese es precisamente el hilo de esperanza al que se agarra el Barça. Si el club consigue el certificado de final de obra en noviembre, por ejemplo, podría presentar una solicitud formal para regresar al Camp Nou en plena primera fase de la competición europea. La UEFA, siempre que se cumplan los controles de seguridad, podría dar luz verde. No se trataría de alternar estadios, sino de volver de manera definitiva a casa.

Soldevila insiste que con la UEFA se puede dialogar. La entidad europea pone trabas a los partidos cerrados total o parcialmente al público, a que la cámara de televisión muestre gradas vacías. Sin embargo, la Fiorentina ya consiguió una excepción el curso pasado, con un lateral entero sin público. Otro punto conflictivo es la obligación de cubrir la zona VIP y la tribuna, algo imposible hasta que termine la obra. El Barça ya ha trasladado a la UEFA su compromiso: se cubrirá, pero mientras tanto se podría competir sin esa condición cumplida.

La penalización por los retrasos en la obra

En paralelo, sigue sobrevolando la cuestión de los retrasos en la obra. Aunque pueda hablarse de penalizaciones, el contrato con la constructora Limak estipula que, según explica Soldevila, si la entrega final se realiza en la fecha prevista (julio de 2026), los retrasos intermedios no tendrán consecuencias económicas para la empresa.

La conclusión a día de hoy es clara: el escenario del Barça-Valencia en Liga aún no está definido, y el retorno a Montjuïc cada vez cobra más fuerza. La Champions puede empezar lejos de casa, pero la puerta de volver al Camp Nou durante esta primera fase sigue entreabierta. Todo dependerá de plazos, certificados y, en última instancia, de la flexibilidad de la UEFA.