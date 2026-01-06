Al Hilal podría retener a Cancelo hasta el 12 de enero

Joao Cancelo jugará en el Barça hasta finales de temporada. El club blaugrana y el Al Hilal han llegado a un acuerdo de cesión hasta junio en condiciones económicas favorables y con el OK del futbolista, que rechazó una propuesta mayor del Inter de Milán. Todo está listo para la firma y el Barça quiere que su incorporación sea inmediata durante esta misma semana, aunque el tema puede alargarse más. Según informa, 'RiyadiyaTV', el entrenador del Al Hilal, Simone Inzagui, querría retener al futbolista hasta el duelo del 12 de enero ante el al Nasr para dejarle marchar después.

El partido entre Al Hilal y el Al Nasr de Cristiano Ronaldo puede ser clave para el devenir de la Liga. Si bien es cierto que Inzaghi no ha contado con Cancelo y no pensaba contar con él, sí que querría tenerle para este duelo decisivo con el resto de sus efectivos extranjeros por si fuera necesario su presencia.

Joao Cancelo pidió expresamente a través de su agente, Jorge Mendes, su cesión al Barça y forzó un acuerdo en el que el club saudita deberá pagar parte del salario del lateral portugués. Asimismo, Cancelo se rebaja algo su ficha para igualar las condiciones económicas que había presentado el Inter de Milán. El club italiano también cedía a uno de sus centrales hacia el club saudita hasta junio, pero todo esto quedó abordado por la aparición del Barça.

Lo que queda claro es que el Barça activará de inmediato la baja de larga duración de Christensen -tenía tiempo hasta el viernes- para poder utilizar el 80 por ciento de su salario hasta finales de temporada. Ese es el dinero que invertirá en la cesión de Cancelo y la idea era que el portugués se incorporara a la disciplina del equipo en Arabia o, como mínimo, que aprovechara el viaje de vuelta de los blaugrana en el caso de jugar la final de la Supercopa este fin de semana. Sea como sea, la operación está ya cerrada a falta de oficialidad y de conocer el timming definitivo de la incorporación del internacional portugués.