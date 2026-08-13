El Al-Hilal prepara una nueva oferta millonaria por Casadó

El futuro de Marc Casadó continúa en el aire, pero cada vez apunta con más fuerza hacia Arabia Saudí. El Al-Hilal no da por perdido al centrocampista y prepara una nueva ofensiva para intentar cerrar su incorporación antes del final del mercado.

Según informa el medio saudí 'Alyaum', el conjunto de Riad ha decidido exprimir sus esfuerzos después de comprobar que Casadó todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su próximo destino. El futbolista ha recibido diferentes propuestas y continúa valorando sus opciones. "El Al-Hilal se prepara para presentar una nueva oferta para fichar a Marc Casadó tras constatar que el jugador todavía no se ha decidido definitivamente sobre su futuro", afirman.

Casadó sigue en el punto de mira de Arabia Saudita / Valentí Enrich / SPO

La entidad saudí ya había realizado varios acercamientos con ofertas cercanas a los 30 millones de euros y ahora prepara una propuesta al alza para intentar convencer definitivamente al jugador y al FC Barcelona.

El Al-Ahli también interesado

El Al-Hilal no es el único club de Arabia Saudí interesado en Casadó. El Al-Ahli también ha mostrado interés por el canterano blaugrana y se mantiene atento a su situación.

La presencia de dos clubes de peso en la carrera por el centrocampista puede favorecer los intereses del Barcelona. En el club consideran que esta competencia puede elevar el precio final del traspaso y acercarlo a la cantidad que han establecido como objetivo.

La postura del Barça es clara: 40 millones de euros. La entidad blaugrana no contempla facilitar la salida del futbolista por una cantidad inferior y confía en que alguno de los pretendientes termine alcanzando esa cifra.

Casadó, apartado y molesto con su situación

Mientras se resuelve su futuro, la situación deportiva del centrocampista se ha complicado. Casadó ha quedado al margen de la dinámica del primer equipo junto a otros jugadores cuyo futuro tampoco está definido.

Jofre Torrents, Tommy Marqués, Marc Casadó, Héctor Fort, Toni y Guille Fernández se ejercitaron al margen del grupo este martes / FC Barcelona

El canterano tampoco viajó con el equipo a Udine, donde el Barça disputó el famoso triangular de pretemporada. Una decisión que ha generado malestar en el futbolista, que esperaba continuar trabajando con normalidad mientras se concretaba su próximo destino.

Casadó entiende que su situación está condicionada por las negociaciones, pero no esconde su contrariedad por haber quedado apartado del grupo.

Una salida que aliviaría las cuentas

Para el Barça, el traspaso tiene una doble importancia. Además de resolver el futuro de un jugador que no parece entrar en los planes prioritarios, una operación cercana a los 40 millones de euros permitiría generar un importante ingreso y margen económico.

Con el Al-Hilal dispuesto a volver a la carga y el Al-Ahli también pendiente de la situación, los próximos días pueden resultar decisivos. El Barça espera que la competencia entre los clubes saudíes termine provocando una oferta que cumpla sus expectativas.