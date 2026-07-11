Enigma Raphinha: el Al Hilal, obsesionado con su fichaje y el Barça espera

Es ya una obsesión. El Al Hilal quiere cerrar sí o sí el fichaje de Raphinha durante este mercado de fichajes y está dispuesto a darle un cheque en blanco al futbolista para convencerle. El club saudí lleva tiempo tras el brasileño y así lo ha comunicado al Barça aunque necesita el OK del futbolista para realizar la operación y, por ahora, parece que el brasileño desea seguir, al menos, un año más en el Camp Nou.

El periodista Fabrizio Romano explicó que el nombre de Raphinha se ha convertido en prioridad absoluta del Al Hilal para reforzar al equipo y estarían en disposición de presentarle una oferta récord al jugador. Raphinha, que se encuentra de vacaciones tras su eliminación del Mundial, no ha querido escuchar a los saudís a pesar de la insistencia y en el Barça están pendientes de una última charla con el futbolista.

Por lo que tienen entendido en la dirección deportiva del Barça, Raphinha desea seguir vinculado al proyecto de Hansi Flick tras un año amargo por las lesiones, que le han ido acompañando hasta el Mundial. Se siente arraigado al club y desea tener una última oportunidad para ganar la Champions. Es una figura importantísima dentro del vestuario, aunque su contrato expira en el 2028 y habrá que ver la decisión que tome el atacante blaugrana.

La idea del Barça es respetar la decisión final que tome Raphinha. Flick le quiere, pero también entienden que si da el paso de ir hacia Arabia Saudí se le abrirán las puertas. El club blaugrana ya se ha avanzado a acontecimientos para este verano o el siguiente firmando a Anthony Gordon, por lo que consideran la posición bien cubierta en caso de fuga. Hay cierta tranquilidad en este tema, pero no hay la seguridad total de su continuidad al cien por cien.

El Al Hilal estaría dispuesto a pagar más de 80 millones de euros de traspaso al Barça por Raphinha y el futbolista podría percibir un salario de unos 50 millones netos por temporada. Una auténtica barbaridad. Raphinha ya pactó un contrato corto en su renovación y tiene un salario asumible para el club blaugrana.

En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre su futuro, pero tanto Raphinha como su entorno se han mostrado tajantes desmientiendo cualquier posibilidad de salida. Incluso es un tema que está molestando a su entorno. Lo que sí intentará el Al Hilal es reunirse personalmente con él para intentar el sorpasso y convencerle con un contrato histórico. Por ahora, calma.