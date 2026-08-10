El Al-Hilal sube el tono con el Barça y asigna dorsal a Cancelo

Nuevo capítulo en el culebrón FC Barcelona y Al-Hilal por Joao Cancelo. El club saudí ha anunciado sus nuevos dorsales para la temporada 2026/27, entre los que ha incluido al lateral portugués. Si el jugador de 32 años se queda en Arabia Saudí, lucirá el dorsal 20, que ya vistió en su primera etapa y que posee en la selección lusa.

El fichaje de Cancelo por el Barça está cerca de concretarse por unos 10 millones de euros. El acuerdo entre clubes está prácticamente cerrado, mientras que el pacto con el jugador es total desde que finalizó la pasada temporada, en la que marcó dos goles y repartió tres asistencias en 23 partidos, consolidándose como titular ante los problemas musculares de Alejandro Balde.

Sin embargo, los flecos fiscales han ido retrasando la oficialidad de una operación prioritaria para Deco y Hansi Flick. El entrenador alemán ha pedido de nuevo su incorporación después de rendir a gran nivel a sus órdenes durante la segunda vuelta del curso pasado.

Joao Cancelo lucirá el 20 / Al-Hilal

El Al-Hilal, por su parte, no cuenta con él, pues ha fichado por 8 millones de euros a Mohammed Mahzari, un futbolista que se desenvuelve en su misma posición. El único propósito del club saudí era recuperar la inversión realizada cuando lo fichó del Manchester City. Por ello, reclaman unos diez 'kilos' que los azulgranas están dispuestos a pagar por un futbolista que ya conoce la casa, el estilo de juego de Hansi Flick y puede actuar en ambos carriles.

A pesar de que el acuerdo está cerca, Cancelo volvió a los entrenamientos con el Al-Hilal el pasado 7 de agosto, tras regresar de sus vacaciones post Mundial, en el que cayó contra la selección española en los octavos de final. Después de unos días de sesiones en solitario, se reincorporó sorprendentemente a las órdenes de Simone Inzaghi. Un movimiento al que se le suma ahora la asignación del dorsal 20 por parte del Al-Hilal. Sin embargo, en el Barça siguen confiados en que la operación se cerrará antes del 1 de septiembre y Cancelo volverá a jugar en el club catalán por tercera vez.