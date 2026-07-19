El Al-Hilal juega sus cartas con Cancelo

Uno de los principales objetivos de la dirección deportiva del FC Barcelona en el presente mercado de fichajes es lograr la continuidad de Joao Cancelo. El lateral portugués convenció a Hansi Flick en su segunda cesión al club blaugrana con dos goles y tres asistencias en 23 partidos, la mayoría de ellos como lateral izquierdo, y el entrenador alemán y Deco acordaron, a la hora de planificar la plantilla para la temporada 2026/27, intentar su fichaje este verano.

Con contrato con el Al-Hilal hasta el 30 de junio de 2027, Cancelo también tuvo (y dejó) claro desde el primer momento que quería seguir en el Spotify Camp Nou. La partida entre los dos clubes empezó cuando finalizó la temporada de clubes: y es que, a pesar de que Simone Inzaghi no cuenta con él, el conjunto saudí no está dispuesto a 'regalar' a un futbolista por el que hace dos años pagó unos 25 millones de euros.

De la misma forma que el Barça 'ató' rápidamente a Anthony Gordon o Karim Adeyemi, los responsables deportivos culés son plenamente conscientes de que hay operaciones como la de Julián Álvarez o el propio Cancelo que requieren tranquilidad y calma. Desde los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se transmite optimismo con la incorporación del luso, pero también la necesidad de jugar bien, y en el momento adecuado, las cartas.

Viaje de vuelta

En este sentido, el portal '365scores' asegura que el Al-Hilal no dará su brazo a torcer con facilidad en las negociaciones. El medio, que cita a fuentes del club saudí, asegura que Inzaghi espera que Cancelo se una a su disciplina cuando finalice sus vacaciones tras disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Cabe recordar que Portugal cayó eliminada de la competición más prestigiosa del mundo del fútbol el pasado 6 de junio, en los octavos de final, a manos de la selección española.

Joao no lleva ni dos semanas de descanso, por lo que todavía tendrá como mínimo una semana más para reponer fuerzas. Aunque su regreso a las instalaciones del Al-Hilal podrá ayudar a desbloquear la situación, desde el club saudí insisten en que aún no han recibido una oferta formal del Barça ni de ningún otro equipo y que, por consiguiente, nada ha cambiado.

El Barça espera obtener a Cancelo en propiedad por una cifra inferior a los 10 millones de euros. La edad del futbolista (32 años), su mala relación con Inzaghi y el hecho de entrar en su última temporada de contrato juegan a favor de los culés, pero aun así las próximas semanas serán claves para desencallar la situación y lograr uno de los fichajes solicitados por Flick.