El Al -Hilal se interesa por el fichaje de Ter Stegen

La situación de Marc-André ter Stegen ha dado un extraño vuelco en el Barça durante los últimos días. Cuando todo indicaba que el alemán partiría como claro candidato al once titular, con la renovación de Szczesny como escudero de lujo, la decisión del Barça de avanzar el fichaje de un portero joven -Joan Garcia- puede hacer estallar su futuro como blaugrana. El Barça todavía no ha hablado con Ter Stegen y no lo hará hasta que anuncie de forma oficial el fichaje del portero del Espanyol.

Y cuando lo haga, le aclarará que nadie piensa forzar su salida, pero que no va a gozar de minutos porque la llegada de Joan Garcia es absolutamente estratégica para el futuro del club. Es una decisión dura y habrá que ver cómo lo encaja el alemán a las puertas de un Mundial en el que se ve claramente como titular indiscutible en la selección alemana. Vaya, titular siempre que juegue de forma asidua en un equipo con minutos de calidad. Es evidente que Ter Stegen sabe de los riesgos que puede correr si se enroca y desea seguir como blaugrana, pero por ahora está dispuesto a luchar por lo suyo y con el entrenador de porteros, José de la Fuente, como gran valedor.

En el Barça ya no esconden que el escenario ideal sería que Ter Stegen buscara una salida. Primero, para evitar conflictos internos y, segundo, para ahorrarse uno de los salarios más altos dentro del vestuario. Es probable que se lo sugieran de forma directa en las próximas semanas y el alemán deberá tomar una decisión. Tampoco es nada fácil que pueda colocarse en un grande de Europa, porque hay pocas porterías libres y su ficha es difícilmente asumible para la mayoría de equipos del continente.

En medio de este lío, ha vuelto a surgir la vía de Arabia Saudí por el alemán. Ya le quisieron el pasado verano, pero ni se planteó salir y ahora veremos lo que pasa. El Al-Hilal, uno de los equipos más potentes de la Liga saudí, anda buscan portero de primerísimo nivel en el mercado. Se fijó en Ederson (Manchester City) y Alisson (Liverpool), pero Ter Stegen son palabras mayores. Los árabes desean pescar en río revuelto y están dispuestos a cubrir de oro a Ter Stegen para que supla a un cuestionado Bono a partir de esta nueva temporada.

Al-Hilal pagaría traspaso en una operación que podría ser redonda para todas las partes... menos deportivamente para el alemán. Y es que marcharse a Arabia Saudí podría acabar con sus ilusiones de la selección alemana a corto y medio plazo y ese peaje no lo quiere pagar Ter Stegen. Por ahora ya ha dicho públicamente que no desea moverse del Barça, pero nadie sabe si aguantará su postura por mucho tiempo. La portería en el Barça se ha puesto interesante y el club ya ha dejado clara su estrategia.