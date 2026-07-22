El Al-Hilal desiste por Raphinha

El futuro de Raphinha parece empezar a despejarse. Después de semanas de rumores sobre una posible ofensiva del Al-Hilal para intentar convencer al extremo brasileño con una oferta astronómica, el conjunto saudí ha optado por cambiar de objetivo y cerrar la incorporación de otro extremo izquierdo para reforzar su ataque. El movimiento supone un giro definitivo en un serial que ha acompañado al Barça durante gran parte del verano y que ahora queda prácticamente resuelto.

Desde el inicio del mercado, el internacional brasileño había sido uno de los grandes deseos del Al-Hilal. La entidad saudí estaba dispuesta a realizar un importante esfuerzo económico tanto para satisfacer las exigencias del FC Barcelona como para ofrecer a Raphinha un contrato muy superior al que percibe actualmente en el Camp Nou. Sin embargo, la postura del futbolista nunca ha cambiado. Su prioridad siempre ha sido continuar en el proyecto de Hansi Flick y seguir compitiendo en la élite del fútbol europeo.

Crysencio Summerville: su "reemplazo"

La negativa del brasileño ha obligado al Al-Hilal a reorientar su planificación deportiva. Tal y como ha dado por hecho Fabrizio Romano, el club saudí se ha impuesto a la Roma y ha alcanzado un acuerdo total para incorporar al extremo neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham. La operación se cerrará por 55 millones de libras fijas, más otros 10 millones en variables, después de que el jugador haya dado luz verde al traspaso y haya autorizado el reconocimiento médico.

Con esta incorporación, el Al-Hilal cubre la posición que llevaba semanas intentando reforzar con Raphinha y pone fin, al menos por ahora, a uno de los culebrones que más preocupaban en las oficinas del Barça.

Raphinha nunca ha querido salir

La intención del internacional brasileño siempre ha sido mantenerse en el conjunto azulgrana. Tras una temporada marcada por las lesiones, Raphinha considera que todavía tiene mucho recorrido en el Barça y quiere seguir formando parte del proyecto liderado por Flick.

El extremo, además, sigue siendo una pieza importante dentro del vestuario y mantiene contrato hasta junio de 2028, por lo que en el club nunca ha existido la necesidad de forzar una salida si el propio futbolista no da el paso. La dirección deportiva ya ha reforzado los extremos con la incorporación de Anthony Gordon y las inminentes de Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu, pero la prioridad sigue siendo conservar a Raphinha siempre que el brasileño no decida marcharse.

Aunque el mercado todavía permanece abierto y siempre pueden aparecer nuevos pretendientes, el fichaje de Summerville por el Al-Hilal elimina el principal foco de incertidumbre alrededor del futuro de Raphinha y aleja, por el momento, una de las operaciones que más dinero podía haber movido durante este verano.