El Al Hilal complica el futuro de Cancelo en el Barça

El Barça tiene prácticamente tomada la decisión de retener a Joao Cancelo a partir del mes de junio. Su rendimiento ha sido óptimo y tanto Deco como Hansi Flick consideran que se trata de un lateral polivalente con experiencia que puede ser muy útil de cara al futuro inmediato. El objetivo es atarle con un contrato corto siempre que consiga la carta de libertad del Al Hilal, club que no cuenta con él. Pese a todo, el equipo saudí está en una posición de fuerza, ya que a Cancelo le queda un año de contrato, y no está dispuesto a regalarle. Exigen una compensación económica o algún canje de futbolistas.

Joao Cancelo llegó al Barça pese a que el Al Hilal prefería colocar a Cancelo en el Inter de Milán. La oferta de los italianos era más atractiva ya que pagaban más porcentaje de salario y, además, se realizaba un canje de cesiones con algún futbolista del Inter de por medio. La determinación del futbolista por jugar en el Barça hizo que el club blaugrana se llevara a Cancelo, pero en verano las cosas pueden ser diferentes.

El Barça y Cancelo prácticamente tienen un pacto para ficharle por dos temporadas en el caso de que salga gratis. Esa es la condición que impone el club blaugrana para poder pagarle una ficha razonable, muy lejos de lo que percibe en Arabia. Cancelo está de acuerdo en perdonar su año de contrato, pero el Al Hilal quiere más. Según la web '365Scores', en su edición de Arabia, el club saudí va a exigir un mínimo de 15 millones de euros por el traspaso. En el Barça también tienen claro que hay algún futbolista que les gusta mucho y que intentarían que entrara en la operación como sería el caso de Marc Casadó. Tanto Cancelo como Casadó comparten agente y, por ahí, pueden ir los tiros.

En el club blaugrana van a esperar porque consideran que el fichaje de Cancelo solo es atractivo si llega libre. En caso contrario, y a pesar del rendimiento y el compromiso que ha mostrado el futbolista, el Barça podría optar por el fichaje de otro lateral. Hay opciones que gustan muchísimo tanto a la dirección deportiva como a Flick y con más proyección. Jorge Mendes, su representante, deberá resolver el entuerto lo antes posible.