El Al Hilal abre la puerta a una cesión de Darwin Núñez

La directiva del Al Hilal ha decidido finalmente dar salida a Darwin Núñez en calidad de cedido una vez que ha llegado el mes de agosto sin encontrar una oferta de traspaso interesante para vender al delantero. Varios medios de comunicación saudís confirman que el entorno del uruguayo y el propio club habían sondeado varias opciones, pero su salida ha sido imposible y ahora se abre otro escenario en el que intentarán colocar al goleador en el club que aporte un pago mayor de su salario millonario. Miembros del Al Hilal se desplazarían a Turquía esta semana para abrir opciones con alguno de los grandes clubs turcos, aunque hay interés por él en la Premier y en Portugal. Darwin ha sido ofrecido al Barça, aunque por el momento no se ha dado ningún paso en esta vía y eso que el club blaugrana está en contacto con el Al Hilal por el fichaje de Joao Cancelo.

Darwin Núñez, que sí ha ido a la pretemporada austríaca del Al Hilal, no entra en los planes del club para el futuro. Ni él, ni Karim Benzema deberían continuar, aunque el exmadridista parece que se ha enrocado y no desea salir de Saudí. En el caso del uruguayo, no se ha adaptado al país y el Al Hilal prefiere ya que vuelva a revalorizarse en Europa para lograr una venta en un año. Darwin llegó al fútbol saudí procedente del Liverpool por 55 millones de euros. En la Premier también tuvo una etapa irregular a pesar de que el Liverpool llegó a pagar 85 millones de euros por su fichaje procedente del Benfica.

El futbolista uruguayo llegó a estar cerca del Barça cuando jugaba en el Almería. El club blaugrana realizó una oferta a la baja y estuvo a punto de llevárselo, pero el Benfica acabó pagando 25 millones de euros. En aquel entonces, había informes muy buenos del futbolista e, incluso, Luis Suárez llegó a recomendar su fichaje como posible sucesor, pero no se dio.

Darwin Núñez ha sido ofrecido al Barça por mediación de Jorge Mendes, aunque el club blaugrana por ahora ha declinado cualquier tipo de negociación. La prioridad es esperar por Julián Álvarez, ya que existe el convencimiento de que acabarán teniendo alguna oportunidad a medida que vaya pasando el tiempo y augmente la tensión entre el futbolista y el Atlético. En el caso de Darwin, el hecho de que pueda salir cedido y no se deba invertir, le hace una pieza más apetecible, aunque por ahora no hay movimientos más allá que recabar información.