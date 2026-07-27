El Al-Hilal, abierto a vender a Cancelo al Barça

El futuro de João Cancelo vuelve a acercarse al FC Barcelona. Después de varias semanas marcadas por la incertidumbre, el lateral portugués vuelve a situarse en el centro de la actualidad blaugrana en un momento decisivo del mercado. Hansi Flick continúa considerando prioritaria su incorporación para reforzar ambos laterales y, mientras el Barça sigue trabajando con paciencia, empiezan a aparecer señales que invitan al optimismo.

La tempora pasada, el lateral completó una segunda cesión muy positiva en el Spotify Camp Nou, donde participó en 23 encuentros, anotó dos goles y repartió tres asistencias, consolidándose como una pieza importante para Flick. Desde entonces, la voluntad del jugador no ha cambiado. Cancelo sigue teniendo como gran objetivo continuar vistiendo de blaugrana. Por su parte, en el club consideran que su polivalencia, experiencia y conocimiento del equipo le convierten en un perfil ideal para completar la plantilla de Flick, aunque hasta ahora el gran obstáculo seguía siendo la postura del Al-Hilal.

Joao Cancelo celebra un gol con el FC Barcelona / Gorka Urresola

Cancelo, más cerca del Barça

Ahora, sin embargo, el escenario parece haber dado un giro. Según ha informado el diario saudí Arriyadiyah, el Al-Hilal ya está dispuesto a escuchar ofertas por João Cancelo y no pondrá trabas a una venta durante este mercado estival. La misma información apunta además que el propio futbolista también desea abandonar el club saudí, una circunstancia que acerca mucho más la posibilidad de un regreso al Camp Nou.

Antes de definir su próximo destino, Cancelo deberá reincorporarse a la disciplina del Al-Hilal. Está previsto que el internacional portugués se una este miércoles a la concentración de pretemporada que el conjunto dirigido por Simone Inzaghi está llevando a cabo en Austria, una vez finalizadas sus vacaciones tras disputar el Mundial de 2026 con Portugal. No obstante, su presencia en el stage podría ser únicamente temporal, ya que la dirección del club no tendría inconveniente en negociar su salida y la intención del jugador también pasa por dejar Arabia Saudí, donde que acaba contrato en 2027.

João Cancelo, con la camiseta del Al Hilal, en el Mundial de Clubes / EFE

El Al-Hilal ya tiene cerrado a su sustituto

La apertura del Al-Hilal a una posible venta no llega por casualidad. El mismo diario saudí informa de que el club tiene prácticamente cerrada la incorporación del lateral derecho Mohammed Mahzari, procedente del Al Taawoun. El defensa, de 24 años, abandonará este lunes la concentración de su actual equipo en Países Bajos para viajar a Austria y cerrar su fichaje por el conjunto saudí. Ambas entidades ya habrían alcanzado un acuerdo inicial para el traspaso del futbolista, aunque todavía restan algunos detalles administrativos antes de oficializar la operación.

Este hecho ha abierto definitivamente la puerta a Cancelo. El hecho de que el portugués entre en el último año de contrato, unido a la predisposición del jugador para regresar y a la nueva postura del Al-Hilal, convierten la operación en mucho más viable que hace apenas unos días.