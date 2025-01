Los hijos de Mateu Lahoz se fueron a dormir

Plácido partido para el Barça contra el Valencia y también para Soto Grado, encargado de dirigir el encuentro. Con pocas jugadas polémicas tuvo que lidiar. Una de ellas, con ya clara ventaja de los azulgranas en el marcador, fue un penalti cometido por Szczesny sobre Hugo Duro. Soto Grado pitó la falta y enseñó tarjeta amarilla al portero polaco. Cambió su decisión tras ser reclamado por el VAR, señalando una falta previa sobre Koundé en la otra punta del campo.

La decisión de Soto Grado indignó al exárbitro Mateu Lahoz, que estaba comentando el partido en la cadena COPE. Para él, anular una decisión por una acción que había tenido lugar con anterioridad no forma parte del fútbol. "Esto ya no es fútbol. Los que hemos estado sufriendo en el campo sabemos que es muy difícil arbitrar. Pero no podemos tratar al deporte desde otro prisma. Cada jornada van a más. En este partido, la jugada acaba en un penalti clarísimo de amarilla y todo el mundo lo ha aceptado. Por favor, no intervengamos. Dejemos las cosas estar. Y si intervenimos, cuando vas a la pantalla, que te demuestren algo obvio".

El valenciano explicó que su indignación por la jugada también fue la de sus hijos. "Seguimos tocando la esencia del fútbol. Mucha gente se ha ido a dormir después de esa imagen. Mis hijos Pau y Marc se han ido a dormir después de esa jugada", explotaba el excolegiado, que no tenía en cuenta que la decisión llegaba con el encuentro ya sentenciado, pues el Barça ganaba por 4-0.