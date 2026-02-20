El hijo de Szczesny ya apunta maneras como 'killer': así fue su último gol

La trayectoria de Wojciech Szczęsny es para enmarcar. Cuando el guardameta ya estaba retirado tras defender las porterías de Arsenal, Roma y Juventus, el FC Barcelona le llamó para suplir la lesión de Ter Stegen. El polaco no dudó un segundo en aceptar la propuesta y se convirtió en un futbolista clave para lograr LaLiga y la Copa del Rey.

Alejado de los terrenos de juego, al portero le encanta disfrutar de su tiempo libre en Marbella, pero poco a poco se está enamorando de Barcelona, donde vive con su esposa, Marina Łuczenko-Szczęsna, con quien tiene dos hijos en común: Kacper Szczęsny, nacido en 2017, y Leonard Szczęsny, nacido en 2020.

Actualmente, el hijo mayor del guardameta polaco está entrenando en las filas de la Academia del FC Barcelona, siguiendo los pasos de su padre. Sin embargo, Kacper ha decidido no ponerse los guantes y optar por jugar como futbolista de campo.

Gracias a las redes sociales, se ha podido ver uno de los últimos goles que ha anotado Kacper durante un partido.

El hijo de Szczęsny recibe el balón en campo rival, se deshace de dos jugadores con un regate, se va por la banda y, entrando al área, define a la perfección, dejando al portero sin opciones. Una diana que demuestra todo el potencial que tiene.

No obstante, aún es pronto para saber si logrará triunfar en el mundo del fútbol, pero va por buen camino para desarrollarse como futbolista de élite.