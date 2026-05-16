¡El hijo del seleccionador de Polonia da por hecha la salida de Lewandowski del Barça!

La salida de Robert Lewandowski puede oficializarse en cuestión de días. El delantero habría tomado ya su decisión y en Polonia, el hijo del seleccionador, Piotr Urban, ya da por hecho su marcha del club blaugrana y explica claramente los motivos: "No es el Barcelona quien renuncia a Lewandowski, es Robert quien se va del Barcelona. ¿Y, sinceramente? No le culpo".

Urban indicó que el Barça ha intentado convencerle, pero que no ha sido posible: " Es más rentable para el Barcelona que Lewandowski se quede. El propio presidente Laporta ha hablado de esto en entrevistas. Estratégicamente, tiene más sentido. La postura de Lewandowski me queda clara: es él quien renuncia al Barcelona", señaló en 'WP Sportowe Fakty'.

Para Urban, Lewandowski ha priorizado seguir su carrera en un club que le de minutos y en el que pueda sentirse a gusto y con ritmo de juego: "Robert probablemente está esperando saber si será titular indiscutible en el Barcelona. Quiere tener una posición definida y ser el delantero titular. Eso le importa más que el club donde continuará su carrera. Estoy convencido de que jugar un papel secundario esta temporada ha sido un lastre para Robert".

Y añadió que "se podría decir que lo tiene todo en España: un gran club, una ciudad preciosa, prestigio, dinero, trofeos y una familia feliz. Por otro lado, aún le queda mucho por delante en su carrera. Robert ve que Leo Messi y Cristiano Ronaldo están rindiendo al máximo en sus respectivos clubes, y él tampoco aspira a ser suplente. Esta es la ambición que ha guiado toda su trayectoria".