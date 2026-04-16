El hijo de Ronaldinho, un joven extremo que pasó por el Barça y juega en Inglaterra: “Nunca quise ser mi padre”

El estreno del documental de Ronaldinho ha reactivado el interés por su figura… y también por la de su hijo. João Mendes, de 21 años, sigue intentando abrirse camino en el fútbol profesional, todavía lejos de los focos que acompañaron a su padre.

Actualmente, el joven brasileño forma parte del equipo sub-21 del Hull City, en Inglaterra. Su llegada se produjo este mismo verano tras quedar libre del Burnley, donde no logró consolidarse. En lo que va de temporada, Mendes ha tenido una participación limitada. Ha disputado dos partidos de la Premier League Cup, con un total de 68 minutos: fue titular ante el Bournemouth sub-21 (63’) y tuvo una breve aparición de cinco minutos frente al Birmingham sub-21. El equipo ocupa la zona media de la clasificación liguera.

Antes de su etapa en Inglaterra, João Mendes pasó por la cantera del Barça. Formó parte de La Masia en categoría juvenil, después de haberse formado previamente en el Cruzeiro, en Brasil. Su perfil es el de un extremo zurdo, con vocación ofensiva.

El delantero ha reconocido en varias ocasiones el peso que supone llevar el apellido de Ronaldinho, aunque tiene claro su objetivo. “Quiero ser João, independientemente de cualquier cosa. Nunca intenté ser mi padre”, explicó en una entrevista con ESPN Brasil. El propio Mendes ha insistido en la dificultad de las comparaciones: “La gente quiere que seas algo que no vas a ser. Mi padre fue uno de los mejores de la historia. Para mí es un orgullo hablar de él, pero trato de jugar mi fútbol a mi manera, sin presiones”.

Su aventura en Inglaterra, además, no ha estado exenta de adaptación, especialmente por el clima y el contexto. Aun así, el Hull City apostó por él como un perfil de futuro dentro de su proyecto de cantera. Por ahora, João Mendes sigue dando pasos en silencio, intentando construir su propio camino en el fútbol… con un apellido imposible de ignorar