El hijo de Negreira ya ha declarado: "He defendido la verdad que conozco"

"He estado esperando durante un tiempo para hablar con quien tenía que hablar y eso ya lo hecho. No voy a hacer declaraciones. He defendido la verdad que conozco", ha dicho esta mañana Javier Enríquez, hijo del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, tras declarar durante una hora y cuarto sobre el caso Negreira.

Este jueves también están citados por la jueza Alejandra Gil, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu como investigados en el caso Negreira, que lo harán a las 10:30h y 12:15h, respectivamente, así como el exdirector de deportes profesionales del club, Albert Soler (11:10h), el exdirector ejecutivo Òscar Grau (11:45h) y la pareja de Javier Enríquez, Ana Paula Rufas (12:45h).

Precisamente, en su salida del juzgado y a diferencia del hijo de Negreira, Sandro Rosell no ha querido hacer ninguna declaración a los medios de comunicación, pese a las numerosas preguntas que le han hecho sobre el caso.

En este sentido, estas comparecencias llegan en la recta final de la instrucción. Este se abrió hace dos años y medio a raíz de una denuncia de la Fiscalía, que pedía investigar los 7,3 millones de euros abonados por el Barça a Negreira y, desde entonces, la Guardia Civil ha revisado la documentación entregada por el club e incautada en registros, sin hallar pruebas concluyentes sobre la finalidad de los pagos.

Además, para noviembre están previstas nuevas declaraciones: el presidente azulgrana Joan Laporta y los exentrenadores del primer equipo Luis Enrique y Ernesto Valverde comparecerán como testigos. En el caso de Laporta, la justicia descartó imputarlo porque los pagos realizados durante su primer mandato (2008-2010) ya han prescrito.