El hijo de Gaspart no descarta presentarse a las elecciones del Barça

Guillermo Gapart, hijo del que fuera presidente del Baça Joan Gaspart, sorprendió con unas declaraciones en las que no descartó la opción de presentarse a las elecciones que se celebrarán en el club la próxima temporada.

En el marcado del podcast 'Botifarra Valley', dedicado a entrevistas a creadores de Startups, empresas emergentes, Gaspart explicó su negocio como cofundador de 'Byhours', una compañía dedicada a la reserva de hoteles por horas, y también habló del FC Barcelona.

En el programa presentado por Jordi Torrent, Eva Rosell y Ricard Castellet, Guillermo Gaspart expresó que “los socios del Barça tenemos derecho de presentar una candidatura y no cierro la puerta, al final uno como socio tiene este derecho y es una puerta que no la ha cerrado nunca”.

Guillermo Gaspart ha mamado barcelonismo de su padre y explicó que “disfruto de los consejos que me da cada día sin querer”.

Guillermo habló sin complejos de la figura de su padre y de lo que significa llevar el apellido Gaspart: “Somos cinco hermanos y cada uno podemos dar una opinión diferente. En mi caso, el apellido me ha cerrado y abierto puertas… pero el balance ha sido positivo. No es tanto la puerta que te abre el apellido, sino como la utilizas tú. No es algo malo".

El hijo del ex presidente recalcó que "lo único que no he hecho nunca ni haré nunca es esconderme de mi apellido. Hay tiempo que el apellido estaba herido con la salida de mi padre del Barça”.

La anécdota con Bassat

Guillermo Gaspart contó una anécdota de su padre que pudo cambiar la historia del club y que hasta ahora era desconocida. "Mi padre no se quería presentar de ninguna de las maneras a las elecciones del 2000, pero me gustó como llegó. Se encontró con Bassat, a quién todo el mundo daba por ganador, Laporta también estaba centro con el Elefant Blau, pero Bassat lo menospreció y creo que se equivocó".

Joan Gaspart y Lluis Bassat se saludan cuando eran candidatos para las elecciones del 200 / EFE

Guillermo cuenta que Bassat le expuso a su padre "que su época había acabado, que debía irse casa y recuerdo perfectamente su llegada, nos sentó a la familia y nos dijo que para él el socio del Barça es lo más importante y una decisión como esta la debía decidir el socio del Barça. No tenía nada preparado pero al día siguiente presentaría la candidatura y el socio decidiría si estaba acabado o no. Y ganó”.

El objetivo de Joan Gaspart con el publicista Lluís Bassat era “ayudar a la candidatura por sus buenas relaciones con la UEFA y la FIFA y le dijeron que ‘no’"

El hijo de Joan Gaspart se sinceró y admitió que "los tres años de presidencia fueron malos", pero al mismo puntualizó que "le dio tiempo a Laporta para prepararse para el 2003 y, antes de irse, dejó un pequeño regalo al Barça, una pequeña herencia como fue el fichaje de Messi”.