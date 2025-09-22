El hijo de Enríquez Negreira se desmarca: "No tenía ni idea que mi padre había facturado al Barça"

Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira, se negó a hablar con los medios de comunicación el pasado jueves tras declarar ante la jueza Alejandra Gil, limitándose a decir que "he defendido la verdad que conozco". Este domingo la 'Cadena Ser' ofreció extractos de sus respuestas ante la magistrada durante su comparecencia en las que se desmarca de las actuaciones de su padre y asegura que sus ingresos estaban justificados por los informes que elaboró, siempre con el ya fallecido ex directivo del FC Barcelona José Contreras como intermediario.

José María Enríquez Negreira recibió del Barça 7,5 millones de euros entre 2001 y 2018. Durante ese periodo, entre 2012 y 2018, Javier Enríquez, que está siendo investigado en la causa que se ha denominado caso Negreira, también facturó a la entidad blaugrana diferentes cantidades por un valor de unos 1,4 millones de euros por sus trabajos elaborando informes técnicos arbitrales y facturando a través de Contreras. "Los 7,5 millones (que cobró su padre) no corresponden a ningún trabajo hecho por mí que tuviera como cliente final el FC Barcelona".

El intermediario, José Contreras

En los fragmentos de la declaración de Javier Enrique emitidos por la Cadena Ser el investigado comenta que "SOCCERCAM [su empresa] ha hecho trabajos cuyo destinatario final era el FC Barcelona a partir del 2012-13 a través del señor Contreras. Lo que hacía indirectamente para el FC Barcelona a través de las empresas del señor Contreras era hacer Informes técnicos arbitrales para el primer equipo y el filial. Pacté en torno a 70.000 euros anuales".

Más allá de justificar su colaboración profesional con el Barça, lo más trascendente de la declaración de Javier Enríquez es que se desmarcó totalmente de la relación de su padre con el club. "No tenía en absoluto ni idea de que mi padre a través de NILSAD, DASNIL o SOCCERCAM hubiera facturado ni un euro al FC Barcelona".

Sus declaraciones recogidas en los fragmentos publicados por la Cadena Ser todavía resultan más sorprendentes porque se mostró muy crítico con las actividades de su progenitor. Según añadió, "era algo impensable porque mi padre, por ética personal, por lo que me había vendido o explicado siempre, me decía 'no puedo trabajar con ningún club de fútbol porque soy vicepresidente del CTA. Es antitético'."

"Cabreo importante" cuando lo descubrió

Es por este motivo por el que Javier Enríquez defendía su propia relación profesional con el Barça, que asegura que era legal, y la separaba de las actuaciones de su padre con el club que aseguró no descubrir hasta muchos años después, cuando ya se habían extinguido los pagos.

"Me sorprendió, por supuesto. Es algo que descubrí primero en 2021, que vi una factura con el nombre del FC Barcelona con motivo de la inspección de Hacienda de los años 2016-2019. Ahí solo supe que había facturado del 2016 a 2019. Mi cabreo fue importante. Y luego me enteré, en diciembre de 2022, por una llamada de la SER, que fueron los que sacaron la noticia, de que había facturado desde mucho más atrás, 2001 o 2002".

"Era muy autoritario y agresivo"

En su declaración ante la jueza, recogida por la Cadena Ser, y en la que únicamente respondió a las preguntas de sus abogados, Javier Negreira explica que habló con su padre José Maria cuando fue consciente de lo que había sucedido. No deja en muy buen lugar a su progenitor "Le pedí explicaciones, me dio largas, me dijo que no era asunto mío", rememora. "Y me lo dice en el tono con el que me solía hablar cuando se ponía a la defensiva. Es mi padre, yo le quiero mucho y a nivel personal y emocional está perdonado por lo que me ha hecho, pero eso no quita que fuera una persona muy autoritaria, agresiva y, en ese momento, recuerdo que me llegó a decir 'a ti qué coño te importa'. Respuesta habitual en él. Las pocas veces que le insistí me dio largas y se puso agresivo".

El mismo 18 de septiembre también declararon ante la jueza los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Para el próximo mes de noviembre están previstas nuevas declaraciones.

El actual presidente azulgrana Joan Laporta y los exentrenadores del primer equipo Luis Enrique y Ernesto Valverde comparecerán como testigos. En el caso de Laporta, la justicia descartó imputarlo porque los pagos realizados durante su primer mandato (2008-2010) ya han prescrito.