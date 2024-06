"Hice un gol en el Camp Nou y no lo celebré porque amo al Barça"

Es habitual que un jugador no celebre un gol cuando marca a su exequipo. Lo que no es habitual es que no celebres un gol cuando marcas a un club donde nunca jugaste. Este es el caso del delantero Salomón Rondón, actual jugador del Pachuca mexicano, cuando marcó en el Camp Nou cuando era jugador del Málaga.

En el podcast 'La Vinotinto', Rondón afirmó que "le hice un gol al Barça en el Camp Nou y no lo celebré porque yo amo al Barça". El partido en cuestión es el Barça-Málaga de la temporada 2011/2012, en la jornada 20. El Barça se había adelantado en el marcador con gol de Carles Puyol en el minuto 14. En el 27, Salomón Rondón remató de cabeza un centro para igualar el choque en el Camp Nou. El resultado final, 4 a 1 a favor del Barça con 'Hat-trick' de Leo Messi, en una temporada donde el Barça quedó segundo y el Málaga acabó en puestos de Champions League.

Mirada puesta al futuro

Rondón confirmó en el podcast que sigue la actualidad del club azulgrana. Rondón, consciente de la situación actual del Barça, se mostró optimista hacia el futuro y cree que el Barça volverá a ser el equipo que era anteriormente: "Lamentablemente, estamos pasando una situación mala, pero como todo en la vida saldremos de esta", afirmó.

Ahora Salomón Rondón está en medio de la Copa América 2024 con Venezuela. En la primera jornada, su selección remonto a Ecuador para ganar 1 a 2 donde Rondón jugó 84 minutos. El próximo partido de Venezuela en la Copa América será ante México en la noche de miércoles a jueves, un partido que se disputará a las 3 de la madrugada.