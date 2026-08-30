Hernández Maeso, el árbitro que dirigirá el Barça-Rayo Vallecano de la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27

FC Barcelona y Rayo Vallecano ya conocen al colegiado que impartirá justicia este lunes 31 de agosto en el Camp Nou a partir de las 21:30 horas: Francisco José Hernández Maeso. El árbitro extremeño dirigirá el encuentro correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports 2026-27, un duelo clave para que los hombres de Hansi Flick confirmen su buena dinámica y sigan puliendo detalles en un arranque liguero marcado por el 'caso Julián Álvarez' y la búsqueda de un '9' que cubra las bajas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

Hernández Maeso estará asistido por Iván Massó y Abraham Pérez en las bandas, y Álvaro Cánovas será el cuarto árbitro. En el VAR, estará Raúl Martín González, con Alejandro Muñiz como AVAR. Jesús Téllez será el oficial informador.

El colegiado extremeño, nacido en Bélgica, debutó en la máxima categoría del fútbol español el 12 de agosto de 2023 en un Real Sociedad 1-1 Girona tras tres temporadas en Segunda División, donde acumuló 63 partidos, y diez temporadas en Segunda División B.

Ha pitado cuatro veces al Barça

Desde entonces, se ha topado con el Barça en cuatro ocasiones, con un balance muy positivo para los catalanes: siempre han ganado. El primer encuentro fue en octavos de final de la Copa del Rey en enero de 2024, cuando el conjunto culé se impuso a Unionistas de Salamanca por 1-3.

Copa del Rey. Octavos. Unionistas de Salamanca - FC Barcelona, las mejores imágenes / Archivo

Después, Hernández Maeso dirigió al Barça en la jornada 31 de Liga, un triunfo por 0-1 ante el Leganés en Butarque. Y la temporada anterior sumó otros dos partidos de Liga pitados al conjunto azulgrana: un 3-5 al Betis en La Cartuja en la jornada 15 y un 0-2 al Getafe en el Coliseum correspondiente a la jornada 32.

Cara a cara con el Rayo en 11 ocasioens

El Rayo Vallecano, por su parte, se ha encontrado hasta 11 veces con Hernández Maeso, con un balance de solo tres victorias, un empate y siete derrotas, sumando dos partidos de Segunda División, dos de Copa del Rey y siete de Primera División. La última vez que el cuadro madrileño y el colegiado extremeño se vieron las caras fue el pasado 14 de enero, cuando el Alavés los eliminó del torneo del KO en Mendizorroza (2-0).

El árbitro Hernández Maeso / EFE

De este modo, el Barça-Rayo de este lunes será el quinto encuentro que le arbitre al club catalán y el decimosegundo que dirigirá al equipo madrileño. De momento, el balance es más positivo para un Barça que empezó LaLiga con goleada en Elche (0-5) y menos ilusionante para un Rayo que aún no sabe lo que es ganar esta campaña: 2-1 contra el Sevilla y 1-1 ante el Alavés.

Además de comunicar qué árbitro dirigirá el Barça-Rayo, la RFEF también designó al colegiado del otro partido del lunes 31 de agosto, el Osasuna-Getafe, que acogerá El Sadar a partir de las 19:30 horas. Será el vasco Jon Ander González Esteban.