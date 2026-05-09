Hernández Hernández dirigirá el Clásico

El Comité Técnico de Árbitros ha hecho oficial la designación del colegiado canario, Alejandro José Hernández Hernández, como árbitro del Clásico que disputarán este domingo en el Spotify Camp Nou el FC Barcelona y el Real Madrid, un partido en el que el equipo azulgrana solo necesita un empate para ser proclamado campeón de Liga. La designación se considera un premio y un reconocimiento para Hernández Hernández, pues será el único colegiado español en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El canario, que estará ayudado en el VAR por Iglesias Villanueva, ya fue el encargado de dirigir el Clásico que la pasada temporada se jugó en Montjuïc y que acabaron ganando los de Hansi Flick (4-3) para dejar casi sentenciado el título de Liga. No estuvo exento de polémica aquel partido, pues Hernández Hernández dejó de señalar un claro penalti a favor del Barça por unas manos de Tchouaméni, pitó un inexistente penalti sobre Mbappé, debiendo ser rectificado por el VAR, y anuló un gol a Fermín por unas manos más que dudosas en el inicio de la jugada.

Además del Clásico de la pasada temporada, Hernández Hernández ha dirigido otros cuatro partidos entre el Barça y el Real Madrid. Lo hizo por primera vez el 2 de abril de 2016. Partido de Liga en el Camp Nou que acabó con triunfo del Real Madrid (1-2). Piqué marcó para los azulgranas y Benzema y Cristiano Ronaldo remontaron en la segunda parte para los blancos. Su segundo Clásico fue el 23 de abril de 2017, en el Santiago Bernabéu. Victoria del Barça (2-3) con golazo de Messi en el descuento y el argentino mostrando su camiseta a la afición blanca. El tercero, el 6 de mayo de 2018. En el Camp Nou. Acabó en empate (2-2). El Barça jugó con diez jugadores media parte por expulsión de Sergi Roberto. Y el cuarto, el 18 de diciembre de 2019, también en el Camp Nou. También acabó en tablas (0-0).

Hernández Hernández ha arbitrado esta temporada tres veces al Barça, con tres victorias. El balance global es de 41 partidos arbitrados con 25 victorias, doce empates y cuatro derrotas. Al Real Madrid, le ha pitado solo una vez esta temporada, ante el Betis, con goleada blanca (5-1). El balance es de 37 partidos dirigidos al Real Madrid con 21 triunfos, seis empates y diez derrotas.