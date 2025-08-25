Hermann Gerland no confía en Ter Stegen: "Si la selección alemana quiere ganar algo tiene que poner a Neuer"

El veterano técnico de 71 años, conocido como el Tigre y leyenda del banquillo bávaro tras más de 25 años en el club, analizó la situación del Bayern y de la Mannschaft. Gerland reconoció que la política de fichajes del campeón alemán no es sencilla: “Si tienes que renovar a Musiala y Davies y al mismo tiempo reducir salarios, es prácticamente imposible. Si me hubieran pedido esa tarea, habría dicho a Uli Hoeneß que no era posible”.

Más allá de la situación del Bayern, Gerland centró su mensaje en la selección alemana y en la figura de Manuel Neuer, que a sus 39 años anunció el final de su carrera internacional. “Neuer jugará unos años más. Y si Alemania quiere conseguir algo, Nagelsmann tiene que poner al mejor. Y ese es Manuel Neuer”, sentenció.

El técnico no escondió que el sucesor natural de Neuer, Marc-André ter Stegen, atraviesa un momento delicado. El portero del Barça ha perdido protagonismo en el club y ha pasado por una operación de espalda, lo que genera dudas sobre su futuro inmediato.

Gerland también elogió a Hansi Flick, con quien coincidió en Múnich y que ahora dirige al Barça: “Hansi era un crack, tanto profesional como personalmente. Trataba a la gente de maravilla y explicaba a cada jugador por qué no jugaba. Está al más alto nivel”. El alemán reveló incluso que Flick le invitó a Barcelona junto a su esposa para conocer La Masia: “Pero le dije que podía pagármelo yo mismo, después de 55 años en el banquillo he ahorrado un poco”, bromeó.

Optimista sobre el futuro inmediato del Bayern, Gerland no tiene dudas: “El título es para el Bayern. Para mí es el claro favorito, también para la copa, y creo que puede llegar muy lejos en la Champions League”.