El heredero de Eto'o ya está en la agenda del Barça

Se repite la historia, aunque en esta ocasión con matices. Joven futbolista que irrumpe con fuerza en el mercado, rompe barreras en una liga competitiva y en un equipo con presencia en la Champions. Meses de gloria, primeras declaraciones y reportajes y, automáticamente, el entorno presuntamente empieza a airear todo tipo de ofertas.

El Albacete le dio a conocer hace solo unos meses. El Bayer Leverkusen se creyó la apuesta y le dio la confianza y los minutos necesarios para que dejara de ser una simple promesa. Pero llegó la Copa de África y, tras unas primeras polémicas en el propio seno del país africano por su sorprendente convocatoria, exhibió su enorme potencial. Hoy ya nadie discute que el preciado honor de ser el posible heredero de Samuel Eto'o recae en la figura de Christian Kofane.

El Leverkusen ganó la partida al Real Madrid

Kofane ya apuntó maneras durante su estancia en el Albacete. Su juventud y determinación a la hora de encarar las defensas rivales en la Liga Hypermotion llamaron la atención de varios clubes de la Liga española. Desde Madrid se aseguró que el club blanco estaba en negociaciones para firmar al joven camerunés de 18 años. Se lo pensaron en exceso y el Bayer Leverkusen dio el paso al frente: cinco millones de euros bastaron para que Christian cambiar el Albacete por el Bayer.

El delantero camerunés aterrizó de pie en la Bundesliga. Unos primeros meses de competición donde alternó el rol de revulsivo en los minutos finales con alguna titularidad. Lo necesario para que la selección de Camerún le llamara para participar en la Copa de África.

En la cita africana ya dejó constancia que la renovación de su país pasa por futbolistas como él. Tras dudas iniciales, se afianzó en el once y acabó marcando un par de goles en las eliminatorias. Sin duda, se ganó el corazón de los aficionados y el derecho a erigirse como el principal delantero de futuro, el posible digno sucesor de Samuel Eto'o.

Su regreso a la Bundesliga fue mucho más plácido. Más rodado, dio un salto cualitativo hasta ganarse el derecho a disfrutar también de varias titularidades de forma consecutiva. El técnico danés Kasper Hjulmand arriesgó, y la jugada le salió redonda. Goles en la Bundesliga, gol en la Champions y la intuición que el Bayer había acertado de nuevo con la apuesta de un delantero de futuro de primer nivel.

Movimientos Premier... y Barça

El buen momento de Christian Kofane ha permitido que su nombre ya se pasee alrededor de los clubes europeos que acostumbran a moverse en el mercado de jóvenes promesas a un precio aún no desorbitado. Además, al agente del goleador camerunés, Eric Depolo, le ha faltado tiempo para confirmar contactos con algunos de los clubes TOP del fútbol europeo. "El interés del Arsenal es cierto. Al entrenador le gusta mucho, pero hay otros clubes. Creo que aún es pronto para hablar de su futuro, pero debido a que el jugador habla español, como Mikel Arteta, y a que William Saliba es de Camerún, diría que el Arsenal está en la mejor posición en estos momentos", apuntó.

Depolo va crecido y se atreve con una seria advertencia para todos aquellos que empiecen a soñar con Kofane. "Es un jugador que vale 100 millones de euros. Con Kofane, el Arsenal tendrá un delantero de primer nivel para los próximos 10 años si al final cierra el fichaje. Nunca había recibido tantas llamadas sobre Kofane como ahora. Actualmente es el mejor delantero sub-21 de Europa y el más completo. Es rápido, tiene gran técnica, defiende de maravilla y es muy bueno de cabeza. Es muy difícil encontrar todas estas cualidades en un solo delantero".

Por si fuera poco, el agente desliza más y más nombres que han llamado a su teléfono. " Además del Arsenal, otros clubes como el Newcastle, Everton, Brentford, Bayern Múnich y Barcelona también se han puesto en contacto conmigo". El nombre el Barça es recurrente aprovechando que el club sigue esperando el desenlace de Lewandowski. El polaco está con un pie fuera del club y Deco sigue rastreando el mercado buscando distintos perfiles de delantero.