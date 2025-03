Henry ya ve a un blaugrana como ganador del Balón de Oro

El exjugador Thierry Henry acostumbra a tener hojo clínico en sus análisis. El técnico y comentarista se deshizo en elogios hacia el juego del Barça esta temporada y dejó claro que hay ya un claro candidato a ganar el Balón de Oro y que debería ser blaugrana: "Creo que Raphinha tiene todas las opciones de ganar el próximo Balón de Oro. Para mi, ahora lo merece, Está ahí arriba. Raphinha está por delante para mí ahora. Ha marcado 11 goles en Champions League. Mo Salah es un gran candidato, Kane es un candidato, Dembélé depende... Si haces un buen papel en Champions y además ganas tu Liga, obviamente estarás tendrás una oportunidad", sentenció en la 'CBS'.

Henry dejó claro que la eficacia del brasileño es mayor que la del resto de competidores por el Balón de Oro ya que el brasileño no chuta penaltis en el Barça, por lo que sus números son estratosféricos: "Raphinha está en su mejor momento, con muchos goles y solo un penalti marcado. No digo que Kane o Salah, que está haciendo una temporada en la Premier League que no volveremos a ver, no chuten penaltis, pero si un jugador marca los mismos goles que el resto sin penaltis... No digo que esté mal lo que han hecho, es increíble, pero tenemos que hablar más un poco más sobre él. Lo que está haciendo Raphinha, además de defender en la presión es increíble. Porque cuando la gente dice que un delantero es completo también hay que saber presionar, defender, ayudar al lateral y presionar bien. Son muchas cosas las que hay que hacer y Raphinha las hace todas en estos momentos. Para mí es el mejor en la Champions sin duda y si gana títulos, merece el Balón de Oro".

Rapbhinha se ha convertido en el máximo goleador en la Champions con once tantos y ya lleva acumulados 27 goles esta temporada en 41 partidos. Se ha convertido en uno de los líderes del equipo ejerciendo el papel de capitán. Para el Balón de Oro contarán mucho los títulos de equipo, por lo que si el Barça logra la Champions, Raphinha se podría coronar. El blaugrana viaja ahora con Brasil, selección en horas bajas y que debería también ayudarle en la consecución del Balón de Oro si logran recuperar su mejor versión.

La eclosión de Raphinha esta temporada tiene mucho que ver con Hansi Flick. El técnico alemán ha conseguido sacarale el mejor rendimiento con un cambio de posición y el futbolista ha sabido aprovechar muy bien los espacios llegando desde atrás. Su eficacia este curso es asombrosa y el Barça lo está notando.