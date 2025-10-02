Henry, tajante con el estilo del Barça en Champions: "No se puede, lo siento"

La derrota del FC Barcelona ante el Paris Saint-Germain en Montjuïc (1-2), en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, no pasó desapercibida para Thierry Henry. El exfutbolista francés, que defendió la camiseta azulgrana entre 2007 y 2010, analizó el partido en la cadena estadounidense CBS y fue especialmente crítico con la propuesta táctica de Hansi Flick.

“No se puede jugar en Champions con esa línea defensiva alta. Lo siento. Cuando juegas contra buenos equipos, quedarás expuesto. Y eso es exactamente lo que pasó esta noche”, señaló Henry, muy contundente en su valoración.

El campeón del mundo con Francia puso el foco en la fragilidad que mostró el Barça cuando el PSG logró superar la primera presión: “Todas las carreras acaban cerca del gol. Todas las veces que lo hemos mencionado. Ellos no quieren cambiarlo”.

Henry reconoció que entiende la coherencia que buscan los entrenadores a la hora de mantener una idea, pero advirtió del riesgo que implica no adaptarse en noches de máxima exigencia: “Entiendo que a veces los entrenadores pueden ser tercos, todos tenemos nuestro plan de juego, pero puede ser costoso en partidos importantes”.

La reflexión del exdelantero francés llega en un momento en que el Barça busca consolidar su identidad en Europa. El equipo de Flick fue capaz de dominar al PSG durante la primera media hora, pero acabó cediendo ante los ajustes tácticos de Luis Enrique y la presión parisina en la segunda parte