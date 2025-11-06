Henry sentencia al Barça: "Jugando así no se gana nada en Europa"

Thierry Henry no suele callarse y lleva ya tiempo avisando que la defensa adelantada del Barça es un riesgo que le puede costar muy caro al equipo esta temporada. No le gustó tampoco el curso pasado y ahora cree que deben hacer algo si desean ganar algún título: "Todos sabemos lo que pasó contra el Benfica o contra el Inter. La cantidad de goles encajados es exagerada. Goles que en su mayoría son muy fáciles para el rival. Tienen que solucionar eso lo antes posible porque así es imposible que ganen en Europa".

Henry destacó que ya vio algo sospechoso en el Barça durante el curso pasado: "Ya lo conté en la victoria del Barça contra el Bayern el año pasado. Ganaron por 4-1 pero fue un resultado muy sospechoso. A Keane le bastó con descolgarse para romper la defensa y marcar a placer. Y tuvieron muchísimas más ocasiones. Los equipos tienen claro lo que deben hacer y crean muchísimos problemas a los defensas".

El exfutbolista inglés indicó que "la cantidad de duelos que tienen que parar o conceder el portero no es normal. Un año después siempre pasa lo mismo y así es muy difícil que un equipo como el Barça, con todo el talento que tiene, pueda competir".

Henry lanzó una reflexión que seguro que dará que hablar en un momento de la temporada en la que el Barça sigue muy vivo en todas las competiciones a pesar de la imagen defensiva que está dando: "¿Por qué te expones siempre a esta situación? ¿Por qué siempre quieres sufrir? Te pueden marcar siempre y eso pesa en los jugadores", indicó el exblaugrana, que también alabó la capacidad ofensiva de un equipo que pudo ganar en Brujas aunque también pudo perder.