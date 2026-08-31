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Henry (49 años) sobre Leo Messi: "Los que dicen que Messi llegó tan lejos solo por su talento, no entienden nada del fútbol y de la vida'"
El exdelantero francés desmonta el mito del talento innato y reivindica el trabajo invisible que convirtió a Messi en el mejor ejecutor de tiros libres de su generación
Thierry Henry conoce una versión de Messi que muy pocos vieron. Durante su etapa en el Barcelona, el francés presenció un proceso que contradice la imagen de perfección que rodea al argentino: hubo un tiempo en que los tiros libres no eran su fuerte. En una conversación con Rio Ferdinand, Henry recordó aquellos entrenamientos en los que Messi golpeaba una y otra vez la barrera, incapaz de encontrar la precisión que hoy lo define.
La escena, repetida durante meses, revela una verdad incómoda para quienes creen que el talento basta por sí solo. Messi, que hoy suma más de 70 goles de tiro libre, construyó esa virtud a base de insistencia, disciplina y una obsesión silenciosa por mejorar. Henry lo resume con una imagen contundente: el argentino llegaba, ejecutaba faltas, fallaba… y volvía al día siguiente para fallar un poco menos.
El trabajo que no se ve: disciplina, constancia y una mentalidad innegociable
Para Henry, la grandeza de Messi no reside únicamente en su don natural, sino en la capacidad de convertir una debilidad en una especialidad. La repetición, incluso para los mejores, es la clave. El francés insiste en que la gente suele ignorar ese proceso cuando habla de los genios del deporte: se quedan con el resultado, no con el camino.
Messi no solo perfeccionó su golpeo; también desarrolló una mentalidad competitiva que lo empujaba siempre más allá. Si marcaba cuatro goles, quería cinco. Si hacía cinco, buscaba seis. Esa exigencia permanente, comparable a la de Cristiano Ronaldo o Bruno Fernandes, explica por qué su evolución nunca se detuvo. Incluso cuando anotaba, se molestaba por no haber hecho más.
Un talento que se trabaja: la diferencia entre ser bueno y ser eterno
Henry llegó al Barcelona en 2007, en plena transición del equipo. Allí vio a un Messi joven, aún en construcción, que empezaba a asumir responsabilidades y a moldear su identidad futbolística.
Lo que distingue al argentino, según el francés, es que aquello que hacía en los partidos era exactamente lo que hacía en los entrenamientos: no había trucos ocultos, ni exhibiciones privadas. Su magia era real, repetible y trabajada.
La transformación de sus tiros libres es el ejemplo perfecto. Lo que comenzó como un gesto imperfecto se convirtió en una de las armas más temidas del fútbol moderno. Hoy, cada falta cercana al área es una amenaza que resume dos décadas de dedicación.
El mensaje de Henry: entender a Messi es entender el esfuerzo
La reflexión del francés apunta a un debate más amplio: quienes creen que Messi llegó a la cima solo por talento "no entienden nada del fútbol y de la vida". El argentino nació con un don, sí, pero sin disciplina, constancia y fortaleza mental no habría alcanzado la dimensión histórica que hoy ocupa.
Henry lo sintetiza con una frase que funciona como advertencia y homenaje: "No intentes entender a un genio. Disfrútalo."
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