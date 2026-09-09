Henry elogia a Rodri: "Nunca pensé que vería otro Busquets... ¡Y aquí estoy viendo uno!"

El FC Barcelona dio un golpe sobre la mesa el pasado mercado de verano con la incorporación de Rodri, MVP del Mundial y pretendido también por el Real Madrid. El centrocampista de 30 años debutó a buen nivel como titular este domingo en Mestalla contra el Valencia, en la victoria por 0-5 de los azulgranas. Thierry Henry, exfutbolista y analista en la 'Cadena CBS', se quedó maravillado con su juego y ya lo equipara con Sergio Busquets: "Nunca pensé que vería otro Busquets... ¡Y aquí estoy viendo uno!".

Las comparaciones entre los dos pivotes han sido frecuentes desde el debut de Rodri con el primer equipo del Villarreal en LaLiga, en el año 2016. "No sé si es mejor que Busquets o no, porque eso nos llevaría a otro debate. Pero, de nuevo, el Barça tiene otro Busquets", explicó Henry sobre un futbolista que condiciona a los rivales siempre que permanece en contacto con la pelota: "Busquets nunca ganó el Balón de Oro, pero también jugó con Xavi e Iniesta, que tampoco la ganaron. Rodri hace que el equipo sea completamente diferente solo con su presencia".

"El Barça va a ser muy peligroso este año"

El exdelantero de Barça o Arsenal sitúa a los catalanes entre los candidatos a ganar la Champions, en parte por el fichaje de Rodri, que sube claramente el nivel en el centro del campo. "Ganaron 5-0 sin recibir muchos contraataques, eso es lo que te da, y por eso este equipo va a ser muy peligroso este año", señaló Henry.

Más allá de su impacto con el balón, el campeón del mundo con España también destaca por la presión tras pérdida. "¿Viste cómo fue a presionar al jugador en el lado de allá? ¡No se lanzó al tackle! Se detuvo a unos dos metros aproximadamente, analizó la situación, permitió que su equipo volviera y retrocediera, y en cuanto volvieron a la profundidad, recuperó el balón y lo pasó al otro lado", apuntó el analista de 49 años.

Henry, que vistió la camiseta del Barça de 2007 a 2010, solo observa un inconveniente en el encaje de Rodri a las órdenes de Hansi Flick: las lesiones que viene arrastrando en las últimas temporadas. "Su forma de jugar, su visión del partido y su capacidad para anticipar el peligro y detener al rival son habilidades magistrales. Es realmente diferente y lo sabemos, y esperamos que mantenga su condición física por ellos", sentenció Henry.