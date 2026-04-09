Henry destroza al árbitro del Barça-Atlético: "A Lamine lo han dejado caer. Ha sido decisivo"

Pocas veces se ha escuchado a Thierry Henry criticar a un árbitro con tanta dureza. El exjugador y ahora comentarista dejó claro que el colegiado rumano István Kovacs se cargó el partido con la expulsión de Cubarsí y seguramente toda la eliminatoria. Henry argumentó que no era roja directa, pero que la presión pudo con el colegiado: "No, no, no… para mí, eso no es tarjeta roja. Lo siento. Entiendo la regla. Último hombre, negando una oportunidad de gol, pero hay que mirar la situación. El balón no está completamente bajo control, el ángulo no es perfecto y todavía hay distancia hasta la portería. ¿Estamos seguros de que va a marcar? No estoy convencido. Para mí, es tarjeta amarilla, no roja", asegúró en la 'CBS'.

Para Henry, el árbitro se precipitó al ser llamado por el VAR, ya que es una jugada que puede cambiar toda una Champions: "Porque en cuanto lo expulsas, cambias todo el partido. Y en la Champions League, hay que estar 100% seguro. Creo que el árbitro fue demasiado rápido en eso y ha sido injusto con el Barça. Ha sido decisivo".

Henry se lamentó por la cara de tristeza al final de Lamine Yamal, futbolista al que considera el mejor del mundo, ya que le han quitado una oportunidad de levantar el gran trofeo de la temporada salvo milagro en Madrid: "Lamine Yamal está absolutamente destrozado. Lo dio todo esta noche, intentó todo lo que pudo. Pero, lo han dejado caer".

El exdelantero también tuvo palabras de elogio hacia Rashford: "No entiendo la gente que le critica en este pàrtido. Estuvo intentando hacer algo durante todo el encuentro; de hecho, solo Lamine Yamal mostró un nivel de esfuerzo similar", sentenció.