La sorprendente petición de Henry a Lamine Yamal: "Hay que hacer un intercambio"

La actuación descomunal de Lamine Yamal ante el Inter no pasó desapercibida para nadie. Tampoco lo hizo para tres exjugadores de la talla de Henry, Carragher y Micah Richards, que comentaron su brutal desempeño en CBS Sports Golazo. El ex blaugrana, además, protagonizó una simpática anécdota con Lamine durante su conversación.

"Lamine fue una sensación esta noche. Quiero decir... Con 17 años, es simplemente remarcable todo lo que está haciendo. Lo tiene absolutamente todo", empezó diciendo Micah Richards en su análisis del partido en Montjuic.

Carragher no se lo pensó dos veces a la hora de compararle directamente con un argentino que hizo historia en el mundo del fútbol: "¡Qué partido! Esa actuación en la primera parte a lo Messi. Eso fue como ver a Messi en su apogeo en el Barça, recibiendo el balón y prácticamente parando todo el partido para ver qué iba a hacer".

El exjugador del Manchester City volvió a tomar la palabra para dar la clave de la diferencia con Mbappé y situar al del Barça como el heredero de Leo y Cristiano:"¿Es el elegido? Has tenido a Ronaldo, has tenido a Messi... ¿Él sería el siguiente? Mbappé ha marcado muchos goles, pero en términos de ese momento especial...".

"Hemos hablado mucho en este programa de Cristiano y Messi y siempre pensamos que Haaland y Mbappé serían los dos siguientes. No creo que Haaland llegue a ser eso alguna vez, él es solo un goleador. Mbappé, claro... Pero por la forma en la que jugó Lamine anoche. No digo que sea mejor que Mbappé ahora, pero hay más... Cuando hablo de algo parecido a Messi quiero decir que no creo que Mbappé vaya a ser tan devastador por su velocidad y goles y probablemente sea mejor que Haaland porque se involucra en el juego, pero eso tiene mucho que ver con la velocidad y el tiro", añadió Carragher.

Thierry Henry y su petición de camiseta

Tras las intervenciones de sus compañeros, Henry entró en el debate, aunque también pritagonizó una de las anécdotas de la tertulia. Thierry, rendido a Lamine Yamal, le pidió que le dé su camiseta para su hijo pues estarán ambos presentes en el clásico del Estadi Olímpic del próximo 11 de mayo en el que Barça y Madrid se jugarán el título de LaLiga.

Lamine dio su OK, pero lo convirtió en un internacmbio, pues le puso la condición de que, cambio, Henry le regale una de sus camisetas de su época como futbolista. Ahí quedó sellado el pacto...

Ya en términos futbolísticos, el exdelantero de Mónaco, Arsenal y Barça consideró: "Podemos hablar sobre muchos chicos que se supone que están en el trono. Una cosa que siempre me sorprende en el futbol es que siempre pensamos que nadie podrá ser mejor que Ronaldo o Messi o que Maradona y Pelé en otra época... Y luego llega Lamine Yamal, también tienes a Mastantuono en Argentina, eso es fútbol. Es una locura pensar que Lamine tenga 17 años, me parece increíble y no es normal. Me parece genial ver que un chico nuevo que podría dominar el fútbol y deseo eso para él".

"No le presionemos y digamos que ya debe tener el trono o lo que sea. Es simplemente asombroso de ver. No es normal ser así con 17 años. Su conciencia, su tranquilidad, su forma de ver el juego, de defender, no es normal. Es como si ni siquiera supiera lo que estoy viendo, pero juega como un hombre poseído y ni siquiera es un hombre todavía, técnicamente. No es normal", concluyó el exjugador de Barça y Arsenal.