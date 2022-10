Henry: "Si el Barça tuviera otro entrenador, el volcán entraría en erupción"

El francés fue claro con la situación de Xavi y aseguró que "esto es el Barça y por ello te juzgan" Henry lamentó la eliminación azulgrana y repasó los motivos del nuevo KO europeo

La situación del Barça en Europa no está dejando indiferente a nadie. La preocupación por la imagen que los de Xavi volvieron a mostrar ante el Bayern, tras consagrarse su eliminación en la Fase de grupo de la Champions por segundo año consecutivo, está dando mucho de que hablar en todos los rincones del mundo.

Uno de los que se añadió a analizar la situación, fue Thierry Henry. El ex azulgrana confesó tras el partido, en una televisión americana, que si el Barça tuviera a otro entrenador que no fuera Xavi, "el volcán entraría en erupción" asegurando que la situación sería mucho peor que la que se vive ahora. "Al final del día, los resultados siempre cuentan y eso es lo que vimos recientemente en Inglaterra con el despido de Steven Gerrard" comparaba el francés.

Pese a ello, Henry destacó el buen hacer de los azulgranas en LaLiga, aunque se mostró contundente al expresar que en el Barça "se requiere algo más. "Estás en el Barça y por eso te juzgan. No hay tiempo para nada. El Barça lo ha apostado todo en la Champions y necesita ese dinero" aseguró.

