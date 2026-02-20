Henry habla claro: "El Barça necesita un 9 como Osimhen, Haaland o Kane"

El FC Barcelona no está atravesando su mejor momento futbolístico tras las derrotas ante Atlético de Madrid y Girona. Una semana que ha preocupado mucho al aficionado azulgrana, ya que se ha perdido el liderato de la Liga y, para seguir en la Copa del Rey, se necesita un milagro en el Spotify Camp Nou.

Thierry Henry, una de las grandes leyendas del club, habló tras estos malos resultados y diagnosticó el problema que tiene el equipo culé. El francés cree que el problema del Barça está en la punta de ataque. Lewandowski y Ferran son los nueves del equipo de Hansi Flick, pero ninguno de los dos termina de asegurar el éxito, según Henry.

"El Barcelona necesita un auténtico número 9. Un delantero de primer nivel. Me refiero a goleadores formidables como Victor Osimhen, Erling Haaland o Harry Kane. Finalizadores probados, no prospectos", explicó, haciendo referencia al gran problema que tienen los de Flick, según él.

Los fichajes que propone Henry para el Barça / SPORT

De hecho, Henry cree que el Barça no aprovecha la calidad y el desequilibrio de Lamine Yamal. El de Rocafonda es un jugador capaz de desbordar y superar a sus rivales en innumerables ocasiones para crear momentos de superioridad muy cerca de la portería, pero el Barça no tiene un finalizador. "Cuando tienes un talento como Lamine Yamal, que hace pases así, tienes que marcar. Es simple. A este nivel, una oportunidad basta. He visto partidos donde se desperdiciaron demasiadas ocasiones. En el Barcelona, eso no puede pasar. Eso es lo que marca la diferencia entre ser competitivo y ser campeón".

Haaland en el partido ante el Sunderland / @premierleague

El análisis de Thierry Henry sobre la necesidad de un gran nueve para el FC Barcelona es una idea habitual en la afición azulgrana. Con Lewandowski en el final de su carrera y Ferran como buen complemento, muchos culés creen que este verano se debe apostar por un fichaje de nivel en la punta para completar un tridente espectacular con Lamine Yamal y Raphinha. Uno de los nombres que más suenan en el entorno del Barça es el de Julián Álvarez, aunque Haaland y Kane llevan años sonando. Pero para fichar a un gran delantero, los culés necesitarán llegar a la norma 1-1.