"Hemos encajado goles que no podíamos encajar"

El Real Madrid viajará la próxima semana al Etihad Stadium con todo abierto para acceder a las semifinales de la Champions League. Tras una batalla de estilos épica en el Bernabéu (3-3), los futbolistas blancos han ido desfilando por la zona mixta sobre el césped del estadio y en las entrañas.

La sensación general, que se ha dejado escapar una oportunidad importante de sacar ventaja respecto al Manchester City. En esa cuerda se ha pronunciado Rodrygo: "Queríamos ganar, pero hemos empatado. Hemos fallado un poco. Hemos encajado unos goles que no se podían".

Inicio complicado de encuentro: "Siempre es difícil salir perdiendo, pero hemos remontado. Podíamos haber controlado más. Teníamos peligro en las contras. El empate es lo que hay".

CAMBIO TÁCTICO

El ex del Santos, habituado a jugar por el centro o por derecha, ha actuado por la izquierda: "Ellos no esperaban que jugara por la izquierda. Hemos hecho una táctica nueva y ha salido bien, aunque el resultado no sea el que deseabamos".

Por su lado, Fede Valverde ha comentado que "el gol te da un poco de ánimo para la vuelta. El empate parece casi una derrota, pero hay que agradecer al público el apoyo. Vamos a luchar por el objetivo".

Un aviso para Manchester: "Hay que aprender del año pasado. Si salimos con la misma actitud no vamos a pasar la eliminatoria".