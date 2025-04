'Hem trepitjat merda': manual para tomarse con humor las grandes desgracias de la historia del Barça

Corren buenos tiempos para el barcelonismo, que vive ilusionado con la posibilidad de otro triplete. Pero cualquier culé de cierto recorrido sabe que esta euforia es un estado de excepción, una anomalía histórica en un club demasiado acostumbrado a lidiar con las desgracias.

Quizá las generaciones más jóvenes de barcelonistas no lo sepan, pero hubo tiempos peores, mucho peores. Tiempos en los que el campo del Barça se cerraba por orden de las autoridades, tiempos en los que los jugadores se amotinaban contra el presidente.

¡Maldita Copa de Europa!

Por no hablar de la Copa de Europa, que durante muchos años parecía una maldición: quien sufrió los postes cuadrados de Berna o los penaltis de Sevilla lo sabe perfectamente.

¿Cómo contar entonces la historia de un club perseguido por la desgracia? Al periodista Santi Giménez (Barcelona, 1968), delegado de ‘As’ en Barcelona y redactor de SPORT entre 1994 y 2010, se lo propusieron y solo encontró una fórmula para salir indemne del entuerto: el sentido del humor.

Nos crecen los enanos, de Santi Giménez / Cúpula

El resultado es ‘Nos crecen los enanos’ (Cúpula) en castellano; ‘Hem trepitjat merda’ (Grup62) en catalán: un paseo por todos esos momentos en los que los aficionados del Barça se echaron las manos a la cabeza y pensaron, ‘hem trepitjat merda’; ‘hemos pisado mierda’ en castellano, aunque la traducción más fiel sería ‘la hemos cagado’, con perdón.

"La realidad son los datos, las fechas y lo que ocurrió", cuenta Giménez, "y luego hay aspectos de esa realidad que están manipulados para poder introducir las historias; por ejemplo, es lógico que no hubo un asesino en serie en la final de Lisboa, es un recurso narrativo".

Un club en el diván

Entretenido y ágil, el libro es una revisión sobre las desgracias de un club que cada día intenta explicarse a sí mismo, como si viviera en un diván: el ‘no fichaje’ de Di Stéfano (a pesar de que estaba firmado), la muerte de Benítez en vísperas de un Barça-Madrid, el fracaso de Maradona o el 11-1 encajado contra el Madrid, por poner solo unos ejemplos.

Algún pasaje tiene algo de biográfico. "En la final de Sevilla, en 1986, yo me iba a escapar de casa para viajar al partido, pero no lo hice porque la agencia de viajes me estafó. Algunos amigos míos sí que lo hicieron. En el capítulo del secuestro de Quini, por ejemplo, éramos nosotros, de niños, colando balones en la comisaría de policía que había junto a nuestro colegio", cuenta Giménez.

Giménez mete en una coctelera tres ingredientes: ficción, realidad y sentido del humor. El resultado es un cóctel fresco y un poco amargo; para todos los públicos: para las nuevas generaciones, “que se han acostumbrado a ganar y que curiosamente, en los últimos años han descubierto lo duro que es ser del Barça”, como explica la editorial; pero también para los veteranos que vivieron y recuerdan esos momentos. Ahora que ha pasado el tiempo, mejor sonreír y tomárselo con filosofía.

"Estuve más tiempo documentándome que escribiendo, pero me lo he pasado muy bien haciéndolo", destaca el autor.

Atenas, 1994 / Sport

Lo vas a pasar mal

Y una de las cosas que más le sorprendió -aparte de saber que en su día el Barça prefirió el campeonato de Catalunya a la recién creada Copa de Europa- es comprobar que nadie, bajo ningún concepto, se baja del barco del barcelonismo.

"Cuando tú te haces de un equipo, de niño, firmas una especie de contrato de por vida: y crees que ese equipo va a ganar siempre. Es como cuando firmas con tu compañía de teléfonos, no te lees la letra pequeña y nadie te avisa de que las vas a pasar putas. Pero a pesar de todo eso, nadie se baja del barco: nadie dejó de ser del Barça tras la final de Berna o la de Sevilla".

En resumen, los 19 peores momentos de la historia del Barça, pero contados desde el sarcasmo y la mala leche. Nada como reírse de uno mismo para luego poder ironizar con el prójimo. "Las alegrías siempre suman más que las derrotas. Bendito sea el sufrimiento, aunque creas que ‘hem trepitjat merda’ o que ‘avui patirem”, dice Giménez.

"Sin el 11-1 no le daríamos valor al 2-6, por ejemplo: yo creo que el Barça vive sin dudas el mejor momento de su historia, entre otras cosas porque cuando el Barça pierde la Copa de Europa de 1986 en Sevilla, muchos pensamos que nunca se ganaría una Copa de Europa. Ahora llevamos cinco".

Al fin y al cabo, como bien refleja en el prólogo, "esto de ser del Barça es pertenecer, como decía Bismarck de España, a una entidad indestructible porque es capaz de sobrevivir a sí misma".