Helena Condis, en la COPE: "El Barça podría ganar por más goles si hubiera tenido más acierto Lamine Yamal"

El Barça gana 1-0 al descanso gracias al tanto de Raphina tras un pase espectacular de Pedri. Los de Hansi Flick completaron una primera parte seria y con bastante control, aunque sin encontrar la fluidez habitual en su juego. Raphinha avisó primero con un cabezazo que se estrelló en el palo y poco después Lamine Yamal obligó a Unai Simón a intervenir con un potente disparo. El 1-0 llegó finalmente por medio de Raphinha, que aprovechó una magnífica asistencia de Pedri para adelantar al conjunto azulgrana.

El Athletic también tuvo algunos acercamientos, pero no consiguió generar verdadero peligro sobre la portería defendida por Joan García. Con el marcador favorable, el Barça tuvo otra ocasión muy clara para ampliar distancias, pero Lamine Yamal no acertó ante Unai Simón. Al descanso, el encuentro sigue completamente abierto y el conjunto vasco mantiene sus opciones.

Primera parte de desacierto

De momento, el FC Barcelona domina el marcador. Los de Hansi Flick se están llevando el encuentro, pero tras varias ocasiones en la portería de Unai Simón, que estuvo muy acertado. "La primera parte de hoy es diez mil veces mejor que la primera mitad de Elche. Y además el Athletic es mucho mejor rival. Solo ha faltado que Unai no haya salvado tantos goles claros de Lamine", decía Senabre.

Así narró la radio el gol de Raphinha: El pase de Pedri es una locura y Raphinha culmina el golazo ante el Athletic / Sport.es

En la COPE, Helena Condis elogió a uno de los hombres del partido, de momento, que es el brasileño. "Raphinha lleva en modo nueve goleador. Suma tres goles en dos partidos", decía la periodista. Sin embargo, también comentó el desacierto del extremo de Rocafonda. "El Barça podría ganar por más goles si hubiera tenido más acierto Lamine. Se está encontrando con un muro", añadía.

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Por último, Senabre puso en valor los minutos del centrocampista de Berga. "Bernal lo ha hecho muy bien". Todo abierto para la segunda parte.