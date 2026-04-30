Héctor Fort regresa a escena: la intrahistoria de una inoportuna lesión y su plan de futuro

Tras pasar por todas las categorías inferiores del FC Barcelona desde prebenjamín y estar dos años en dinámica del primer equipo, pero con poco protagonismo (1.204 minutos en 30 apariciones), Héctor Fort salió cedido al Elche el pasado verano para jugar con continuidad en la Primera División española y crecer a todos los niveles. A sus 19 años, había llegado la hora de salir de la zona de confort.

Entre que llegó al conjunto ilicitano en los últimos compases del mercado de fichajes (esto es, con tres jornadas de Liga disputadas) y que en sus primeras semanas sufrió una pequeña lesión muscular, el de Les Corts tuvo que hincar los codos para ganarse la titularidad. Eder Sarabia, cuya filosofía futbolística fue importante para el canterano blaugrana a la hora de escoger el destino, acabó confiando en él. Y la respuesta del joven zaguero no pudo ser mejor.

Un buen inicio del mes de noviembre, con 20 minutos convincentes en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc contra 'su' Barça y dos actuaciones muy completas ante rivales de máxima exigencia como Real Sociedad o Real Madrid le valieron para asentarse en la columna vertebral de un Elche que fue una de las revelaciones de la Liga en los primeros meses de curso. El futbolista catalán acabó de 'explotar' en diciembre, con dos asistencias en el triunfo contra el Girona (3-0) y un inicio espectacular con gol incluido en la goleada frente al Rayo Vallecano. La figura de Iñaki Peña fue muy importante en su adaptación en el Martínez Valero.

Elche - Rayo Vallecano | El gol de Héctor Fort / LALIGA

En la celebración de su espectacular diana contra el cuadro madrileño, sin embargo, Mendy hizo caer a Fort y el de Les Corts sufrió una lesión importante en el hombro izquierdo. Era el último encuentro antes de las vacaciones por Navidad... y Héctor no pudo volver a vestirse de corto hasta el pasado fin de semana, cuando reapareció ante el Oviedo y disputó 62 minutos. Entre ambos partidos, casi cuatro meses de baja. Y 14 jornadas de Liga sin poder jugar... en las que su equipo solo ha sido capaz de ganar dos encuentros.

Prioridad: el futuro

El Barça estuvo 'encima' de Héctor Fort desde el primer momento que sufrió la lesión. El futbolista, de hecho, fue intervenido de la luxación anterior en el hombre izquierdo por los servicios médicos del club culé. Aunque la opción de optar por un tratamiento conservador se puso sobre la mesa, todas las partes convinieron que se debía pensar en el medio-largo plazo y dejar la zona afectada en las mejores condiciones posibles para evitar recaídas. Pensar en acortar plazos podría haber sido muy contraproducente para un futbolista con todo el futuro por delante.

El lateral estuvo más de dos meses en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en la primera parte de su recuperación. Aunque obviamente no formaba parte de la dinámica del primer equipo del Barça, sí que compartió espacios con futbolistas como Gavi o Pedri, que entre enero y febrero de 2026 también estaban en la enfermería. También coincidió con Hansi Flick en las instalaciones y el técnico alemán, atento como siempre, monitorizó su evolución.

Cuando pudo realizar trabajo sobre el terreno de juego, a mediados del mes de marzo, regresó a Elche para empezar a incorporarse progresivamente al grupo. La lesión en el hombro le limitó y molestó mucho en las primeras semanas, pero en cambio le permitió poder hacer trabajo de tren inferior intensivo bastante tiempo antes de reaparecer. Ello le ayudó a estar en buenas condiciones cuando el Barça le dio el alta médica antes del partido del pasado 22 de abril contra el Atlético de Madrid.

Sueño intacto

Héctor Fort no jugó ningún minuto frente al equipo colchonero, pero sí que pudo reaparecer contra el Oviedo y estar más de una hora de juego sobre el terreno de juego. 'Fichaje' de lujo para un Elche que, aunque los cuatro triunfos en los últimos cinco partidos le han alejado a cuatro puntos del descenso, aún tiene que materializar la permanencia.

Centrado completamente en las cinco 'finales' para lograr la salvación, el defensa también tiene entre ceja y ceja llegar como un avión a la pretemporada 2026/27 del Barça y dejar claro a Flick que puede ser un futbolista importante de la plantilla de la temporada que viene. La dirección deportiva de Deco tiene que tomar muchas decisiones en el lateral y él está convencido de que puede aportar lo que necesita el conjunto blaugrana.

Tal como explicamos en SPORT, el nombre de Héctor Fort se ha asociado al Inter de Milán como posible moneda de cambio en la 'operación Bastoni'. El joven futbolista, sin embargo, se mantiene ajeno a todo este tipo de rumores de mercado y solo piensa en triunfar con el club de su vida. La pretemporada, especialmente en año de Mundial por lo que conlleva a nivel de efectivos disponibles en las primeras semanas, será muy importante para su futuro inmediato.