Héctor Fort prioriza al Barça y peleará por un puesto en la pretemporada

Con el mercado de fichajes condicionado por la disputa del Mundial y a la espera de que Hansi Flick empiece a sacar conclusiones durante la pretemporada, son varios los futbolistas que regresan de cesión con un mismo objetivo: convencer al técnico alemán de que tienen sitio en el Barça. Uno de ellos es Héctor Fort. El lateral derecho prioriza seguir vistiendo de azulgrana y afronta la pretemporada como una oportunidad para ganarse un hueco en los planes de Flick antes de que el club tome una decisión definitiva sobre su futuro.

SPORT ha sido testigo este martes de la llegada del canterano a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Antes de dirigirse al gimnasio para completar una nueva sesión de trabajo individual, Fort atendió con la cercanía que le caracteriza a los aficionados que se encontraban en las instalaciones, firmando autógrafos y posando para varias fotografías.

El defensa está citado el próximo 12 de julio para pasar las pruebas médicas junto al resto de la plantilla, aunque ha decidido adelantar su puesta a punto. Sabe que la pretemporada será decisiva. Flick quiere observar de cerca a todos los futbolistas antes de tomar decisiones y el lateral considera que ese periodo será su gran oportunidad para demostrar que puede formar parte del primer equipo.

Fuentes consultadas por SPORT aseguran que la prioridad absoluta de Héctor Fort pasa por triunfar en el Barça. A pesar de que varios clubes han preguntado por su situación durante las últimas semanas e incluso han mostrado interés en incorporarlo, el futbolista no contempla ningún movimiento hasta conocer la decisión definitiva del técnico alemán. Su idea pasa por completar una buena pretemporada y ganarse un sitio en la plantilla. Solo una vez finalice ese periodo valorará, junto al club, cuál es el mejor camino a seguir.

Un nuevo Héctor

Más allá de lo estrictamente futbolístico, quienes mejor conocen a Héctor Fort destacan el cambio que ha experimentado durante el último año. Personas de su entorno explican que la cesión al Elche le ha servido para madurar tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por primera vez tuvo que salir de Barcelon y adaptarse a un contexto completamente diferente al que había conocido durante toda su etapa en La Masia.

Lejos de acusar el cambio, el lateral supo adaptarse rápidamente a su nueva realidad. Afrontó su primera experiencia lejos de Barcelona, asumió la competencia por un puesto y también tuvo que convivir con una lesión en el hombro que frenó su progresión durante varios meses. Pese a ello, mantuvo una actitud muy positiva durante todo el curso. Quienes han seguido de cerca su evolución destacan que regresa siendo un futbolista más maduro, con más confianza en sus posibilidades y con la misma ambición de hacerse un hueco en el Barça.

Esa evolución también se ha trasladado al césped. En el Elche dio un paso adelante en confianza y personalidad, confirmó su vocación ofensiva con dos goles y demostró que puede ofrecer un perfil de lateral moderno, capaz de incorporarse constantemente al ataque sin renunciar a la solidez defensiva. Bajo las órdenes de Eder Sarabia fue creciendo con el paso de las jornadas hasta terminar la temporada con muy buenas sensaciones y convencido de que la experiencia le ha convertido en un mejor futbolista.

Una recuperación provechosa en Barcelona

Otro aspecto que también resultó importante durante estos meses fue que gran parte de la recuperación de su lesión la pudo realizar en Barcelona. El lateral trabajó junto a los servicios médicos del Barça en la Ciutat Esportiva, donde volvió a compartir el día a día con muchos de los compañeros con los que se ha criado desde niño en La Masia, como Lamine Yamal, Gavi y otros canteranos. Para un futbolista culé desde pequeño, ese respaldo fue un impulso importante en un momento complicado. En todo momento se sintió arropado por el Barça, sin dejar de agradecer el trato recibido por parte del Elche, un club que también estuvo muy pendiente de su evolución y le facilitó al máximo su recuperación.

Ahora llega el momento que llevaba meses esperando. La pretemporada será un examen para todos, pero especialmente para un Héctor Fort que quiere demostrar que su sitio está en el Barça. Tiene mercado, hay equipos atentos a su situación, pero su prioridad sigue siendo la misma que cuando entró en La Masia: hacerse un hueco en el primer equipo azulgrana.