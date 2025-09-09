Héctor Fort, primer día en la oficina: "Estoy deseando jugar en el Martínez Valero"

El lateral del Barça Héctor Fort (19 años) ha conocido este martes a sus nuevos compañeros del Elche. A pesar de que su cesión se hizo oficial el pasado 1 de septiembre, se tuvo que ir con la selección sub'20 en su preparación para el próximo Mundial de Chile.

El Elche ha aprovechado su presencia para vestirlo con la camiseta del club y el futbolista ha explicado sus primeras sensaciones. "Estoy deseando jugar en el Martínez Valero. Tengo muchas ganas de estar aquí”. Héctor Fort se decidió finalmente por la cesión al Elche, a pesar de que varios clubes como el Mallorca o el Aston Villa mostraron interés por él.

La presencia de Eder Sarabia ha sido clave para que se decantara por el Elche. El técnico confía mucho en el lateral y le explicó los planes que tenía para él. Héctor aceptó una propuesta que era una cesión simple sin opción de compra. Todo apunta a que entrara en la lista para el encuentro ante el Sevilla de este mismo viernes que se jugará en tierras andaluzas.

Un verano que ha sido una montaña rusa

El verano de Héctor Fort ha sido una montaña rusa con situaciones difíciles para el futbolista. Cuando empezó la pretemporada su intención era hacerse un sitio en la rotación de Flick, pero pronto se vio que lo tenía muy complicado. Sobre todo, por una circunstancia que se dio en la recta final de la temporada pasada: el movimiento de Eric Garcia a lateral derecho.

Flick quedó muy satisfecho con su rendimiento y esta temporada incluso ha pasado por delante de Koundé, suplente en los dos primeros encuentros ligueros. Con los dos futbolistas compitiendo por el lateral derecho, Héctor Fort quedó en tierra de nadie. Una situación que hizo que Deco y Flick fueran muy claros con él en la gira asiática: lo mejor era que buscara una salida.

Fort, que había bloqueado las primeras propuestas, veía cómo tenía que volver a ponerse en el mercado. A pesar de que apostaba por quedarse, no le quedaba otro remedio que buscar alguna solución en otro club. En las últimas semanas, el futbolista ya se había resignado a una salida y finalmente tendrá la oportunidad de sentirse protagonista en el Mallorca.