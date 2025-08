Héctor Fort decidirá en breve su salida del Barça: ya estudia ofertas

Sigue la operación salida en Can Barça. Con la expedición regresando a Barcelona, se espera que los próximos días sirvan a los jugadores que no cuentan para Flick para analizar las propuestas y buscar destino. Uno de ellos es Héctor Fort, que podría salir en breves. El prometedor lateral, que no ha tenido los minutos que esperaba, tiene varios equipos detrás de él y empezará a analizar su futuro una vez regrese a Barcelona.

El Paris FC es uno de los clubes que ha mostrado interés en incorporarlo. El club francés, que pertenece al grupo Red Bull, contactó directamente con el equipo azulgrana la pasada semana para interesarse por la situación del jugador. Sin embargo, no es la única opción. Fort cuenta con propuestas más interesantes a nivel deportivo –varios de La Liga y algunos del extranjero– que le garantizan minutos. La gran mayoría de ellas son cesiones y lo que está claro es que deberá buscarse una opción que satisfaga a ambas partes, por lo que lo más probable es que termine siendo una cesión con opción de compra.

La necesidad de tener minutos

El lateral, por ahora, sigue poniéndose a tono con un Mundial sub-20 a la vista. Aun así, por mucho que se le busque equipo, en el Barça se sigue confiando plenamente en su potencial. Desde el club se ve con buenos ojos que salga un año para seguir creciendo y regresar más preparado en el futuro. La dirección deportiva entiende que necesita continuidad en el campo, algo que ahora mismo no tiene garantizado.

Durante la gira por Corea y Japón, el lateral de Les Corts ha tenido una participación limitada, algo que ha acelerado su decisión de buscar minutos fuera. Su actitud, según desvelan fuentes del vestuario, siempre ha sido siempre positiva y su rendimiento en los entrenamientos ha estado a la altura, pero el alto nivel de compañeros como Jules Koundé o Eric García ha reducido sus opciones de tener protagonismo esta temporada.

Su recorrido y profundidad lo convierten en un perfil interesante tanto para el presente como para el futuro del Barça, por lo que prefieren no desprenderse del jugador a no ser que llegue una oferta realmente interesante para los intereses del conjunto azulgrana.

Ahora la prioridad es seguir creciendo. El jugador considera que dar un paso fuera del club, aunque sea temporal, puede ser clave para su desarrollo. Y el Barça, mediante altos ejecutivos del club, se ha asegurado de confirmar en los últimos días que comparten esa visión. La decisión está cerca pero no por ello su destino se decidirá en breves. El lateral quiere analizar en detalle todas las ofertas y tomar una decisión sin precipitarse, pues es consciente de que elegir correctamente supondría formar parte de un ‘equipo puente’ que le catapulte al éxito que merece.

Héctor necesita minutos y está preparado para dar ese paso. Y el Barça, aunque no quiere perderlo, sabe que a veces crecer también implica salir.