Héctor Fort está a un paso de la Real Sociedad

El conjunto txuri-urdin ha apretado con mucha fuerza durante las últimas horas y se ha adelantado al Borussia Dortmund en la carrera por hacerse con el lateral azulgrana. La operación todavía no está cerrada, pero las conversaciones han avanzado hasta el punto de que su salida puede considerarse inminente.

La jornada de este miércoles ha sido especialmente importante para desencallar su futuro. Como desveló SPORT, Deco se ha reunido con Arturo Canales y Fernando Solanas, agentes de Héctor Fort, para conocer de primera mano las propuestas que tenía el futbolista y avanzar en una salida que todas las partes llevan días dando por probable.

Durante el encuentro, según ha adelantado Jijantes y ha podido confirmar SPORT, los representantes trasladaron al director deportivo que la opción de la Real Sociedad había ganado mucha fuerza y que Fort estaba muy cerca de poner rumbo a San Sebastián. El Borussia Dortmund también había apretado para incorporarlo, pero el conjunto donostiarra se ha movido rápido y ha conseguido tomar ventaja.

Héctor Fort, la temporada pasada con el Elche frente al Barça / Dani Barbeito

Contacto entre Barça y Real Sociedad

Según ha podido saber este periódico, tras finalizar la reunión Deco se ha puesto en contacto con Erik Bretos, director de fútbol de la Real Sociedad, para avanzar directamente con la operación y empezar a trabajar en la documentación. Todavía quedan detalles por resolver y el acuerdo no está completamente cerrado, pero las partes trabajan ya con la voluntad de poder completarlo próximamente.

Una de las claves de la negociación está en la fórmula elegida por el Barça. El club azulgrana quiere traspasar el 50% de los derechos de Héctor Fort por alrededor de diez millones de euros y conservar la otra mitad, una fórmula que le permitiría obtener un ingreso importante ahora sin perder el control sobre una posible revalorización del lateral.

En el Barça siguen teniendo mucha confianza en Fort. Su salida no responde a una falta de convencimiento sobre sus cualidades, sino a la situación actual de la plantilla y a la posibilidad de obtener un ingreso sin desprenderse completamente de sus derechos.

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La Real Sociedad ha tomado la delantera y el acuerdo está cada vez más cerca. Después de la reunión de esta mañana, los contactos entre los clubes ya se han intensificado para intentar poner punto final a la operación.