Héctor Fort, un paso adelante con Flick

Siendo todavía juvenil, lo que ha podido vivir Héctor Fort esta temporada en el Barça es increíble. No solo por los tres título que ha añadido a sus vitrinas, sino por el aprendizaje a las órdenes de Flick y el ambiente en el vestuario y sobre el césped. El Barça 2024/25 ha sido un grupo unido, cohesionado y liderado por la mano del técnico alemán, que ha hecho mejorar a prácticamente la totalidad del plantel.

Es verdad que el lateral barcelonés ha tenido poca incidencia. Incluso cuando se lesionó Jules Koundé no fue siempre la primera opción (téoricamente era el otro lateral diestro puro del roster del equipo). Pero también es cierto que en esos últimos encuentros, con tanto en juego, tuvo lógica también que Hansi apostara por la mayor experiencia de Eric Garcia.

BALANCE POSITIVO

En cualquier caso, el balance para Fort tras estos meses es positivo. Ha participado en 21 partidos oficiales, ha sumado 710 minutos. Y ha seguido madurando como futbolista y persona. Cerrada, como decíamos, su etapa como juvenil, Héctor estrenara a partir de temporada ya edad ‘sénior’.

El 2 de agosto cumplirá los 19 y tiene contrato con la entidad azulgrana hasta 2029. Margen de sobras para crecer y para ganar en galones dentro del vestuario y dentro del ‘ideario’ de Hansi Flick.

Héctor Fort / Dani Barbeito / SPO

La idea dentro del club es seguir contando con Héctor para la primera plantilla. Koundé es fijo en ese lateral y Eric Garcia ha demostrado ser un chico para todo muy útil. Lateral, pivote o central. Con Gerard Martín y Balde por la izquierda, Héctor (también puede hacer de lateral izquierdo) ofrece una versatilidad interesante.

UN MES PARA PICAR PIEDRA

A partir de ahí, lógicamente, el objetivo para él será encontrar más participación y relevancia. Poder descargar más de minutos a Jules, que este curso ha estado muy exigido. Arrancará la pretemporada el barcelonés con ese objetivo. El de ser una alternativa real y ganar en protagonismo.

Convencer a Hansi desde el mismo 13 de julio. Lógicamente, una cesión para buscar esos minutos en caso de que se considere que no puede tenerlos aquí no está descartada 100%. Pero no es la idea inicial.

Por delante, más de un mes de preparación para seguir picando piedra.