Héctor Fort se llevó el premio gordo

No hubo tregua durante los noventa minutos entre Barça y Elche, pero no fue un partido cualquiera para parte de la plantilla ilicitana. Su entrenador, Eder Sarabia, trabajó codo con codo junto a Luis Enrique en el banquillo blaugrana, y dos de sus jugadores, Iñaki Peña y Héctor Fort se formaron, de hecho, en La Masia. Ambos están cedidos al conjunto franjiverde.

Hansi Flick charla con Héctor Fort tras el Barça - Elche / DANI BARBEITO

Antes del encuentro, con la grada aún vacía, el técnico del Elche se pasó a saludar a los futbolistas del Barça y lo hizo de forma especial con Èric Garcia y Dani Olmo. Sarabia iba entonces vestido con el traje oficial del club alicantino y sorprendió que, cuando arrancó el duelo, se había cambiado para lucir tejanos y camiseta de manga corta.

Iñaki Peña vivió también momentos muy especiales. Uno de ellos, junto a Szczesny, compañero en el Barça la pasada temporada. La relación entre ambos es muy buena y, pese a la competencia sana que mantuvieron a las órdenes de Flick, el cariño entre ambos es mutuo. Ya en el túnel de vestuarios previo a saltar al césped estuvieron charlando de forma afectuosa. También Ter Stegen, aún lesionado, se acercó para dar un abrazo a Iñaki. Fue, sin embargo, tras el pitido final cuando Szczesny, sobre el terreno de juego, pudo despedirse con otro abrazo cariñoso del alicantino. Fue una de las imágenes que dejó el Barça-Elche.

Szczesny e Iñaki Peña vivieron un reencuentro muy especial en el Barça - Elche / DANI BARBEITO

Pero fue Héctor Fort el que vivió las emociones más fuertes. Saltó al césped en el minuto 70 y tuvo que sufrir las embestidas de Lamine Yamal por su banda. Lo había sufrido en los entrenamientos, pero aún no había podido hacerlo en un partido oficial como rivales. Son muchos años compartidos en el fútbol base blaugrana hasta alcanzar también el primer equipo. El de Les Corts saludó a la plantilla antes del partido y también se abrazó con muchos de ellos tras el final. Además, se llevó el premio gordo porque intercambió su camiseta con su amigo Lamine Yamal.

Eder Sarabia saludó a los blaugrana antes del Barça - Elche / DANI BARBEITO

Pero no fue el único reencuentro con mensaje que mantuvo con los blaugrana. Hansi Flick aprovechó la ocasión para charlar durante varios minutos con él. Los dos solos. Mucho se especuló de que durante su relación hubo momentos algo tensos, fruto de las ganas de jugar de Héctor Fort, que entró poco en los planes del alemán. Las imágenes, pese a ello, demostraban que si hubo algo, está más que olvidado. La conversación entre los dos fue afectuosa y Flick se interesó por cómo le va todo en Elche. Sigue siendo propiedad blaugrana y, cuando acabe la temporada, regresará al club.

Casadó se lanzó a los brazos de Lamine tras el Barça - Elche / DANI BARBEITO

Carles Naval, delegado del Barça, siempre atento a todos los detalles, también saludó cariñosamente a los tres miembros de la plantilla ilicitana con pasado o presente blaugrana, mientras Ferran Torres se llevó la camiseta de Víctor Chust y Lewandowski recibió la visita sobre el terreno de juego de su esposa, que, tras regresar de su lesión, volvió a tener minutos en una victoria reparadora del equipo que dirige Hansi Flick.