Héctor Fort, el lateral de Xavi que Flick no entendió

Desde que entró en el prebenjamín del Barça en verano de 2013, cuando tenía solo seis años, hasta el pasado 1 de septiembre, cuando se fue cedido al Elche, Héctor Fort no conoció más colores y más camisetas que la azulgrana. Este domingo, si Eder Sarabia le da minutos, y es posible que los tenga, el lateral se enfrentará por primera vez al club de su vida. Lo hará con su familia y sus amigos presentes en el Estadi Olímpic de Montjuïc, sin duda todos ellos con las sensaciones encontradas y a flor de piel. Así es el mundo del fútbol profesional: un culé de cuna intentará, por más que le duela en el corazón, perpetuar el bache azulgrana.

Héctor Fort señala la principal diferencia entre Hansi Flick y Eder Sarabia / Cope Elche

No ha arrancado como quería Héctor Fort su aventura en el Elche, donde juega cedido por el Barça sin ninguna opción de compra contemplada para el club ilicitano. Tampoco cláusula del miedo. Aston Villa y París FC estuvieron en el punto de mira del defensa de Les Corts, pero finalmente el club elegido fue el ilicitano.

Un arranque complicado

Cuando llegó a Elche, los franjiverdes ya llevaban disputados tres partidos de Liga , lo que complicaba más su entrada en un equipo formado y que había sumado 7 de 9 puntos. Sarabia le hizo debutar en el tramo final del choque contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Lo hizo como central y le pesó la responsabilidad y la novedad en una acción que acabó con el gol del empate sevillista.

Después, llegó una lesión muscular que complicó más las cosas y que incluso le hizo jugar infiltrado. Desde el pasado jueves ya está a tope y la prueba es que ya entró en la convocatoria el pasado fin de semana contra el Espanyol.

Héctor Fort, Lamine Yamal, Ansu Fati y Gavi / Instagram

Contra el Barça, Eder Sarabia, un técnico muy dialogante y que sabe cómo motivar a sus futbolistas, podría aprovechar este factor emocional para darle minutos, ya sea en el lateral derecho o en el izquierdo, donde, en este caso, debería encargarse del marcaje a su amigo Lamine Yamal.

El de Rocafonda forma parte de su círculo de amistades junto a Balde, Gavi y un Ronald Araujo que también comparte cenas y 'quedadas' con los más jóvenes de la plantilla azulgrana, y a los que se les suma cuando puede Ansu Fati, ahora en Mónaco.

Motivado y sin rencor

Héctor Fort tuvo que salir en verano del Barça por la falta de oportunidades con Hansi Flick. El técnico alemán nunca acabó de confiar en el de Les Corts, que apenas sumó 700 minutos la temporada pasada, aunque eso sí, repartidos en 21 encuentros. De ellos, solo fue titular en cinco ocasiones, así que su salida para foguearse estaba más que cantada.

Todo lo contrario que con Xavi Hernández, el técnico que le dio la oportunidad de debutar con el FC Barcelona cuando solo tenía 17 años y 133 días. El egarense le probó en varias ocasiones también en el lateral izquierdo y Héctor supo acomodarse a una posición que, hasta ese momento, le era desconocida, pues siempre había jugado por la derecha.

Héctor, que se encuentra muy a gusto en Elche, vuelve a Barcelona muy motivado, pero sin ningún tipo de rencor, consciente de que tiene antes que consolidarse en el Elche y sacar todo el fútbol que lleva dentro para convencer a Hansi Flick y al barcelonismo. En ello está.