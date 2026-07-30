Héctor Fort ya está inscrito en LaLiga, mientras los fichajes esperan

El FC Barcelona sigue dando pasos en el proceso de inscripciones para la temporada 2026/27. Héctor Fort aparece ya inscrito en la web oficial de LaLiga como jugador del primer equipo blaugrana, aunque el lateral ya figuraba desde hace semanas en la plantilla del primer equipo en la página oficial del club.

El canterano de 19 años, que todavía aparece sin dorsal asignado, regresa al Barça tras su cesión en el Elche y se convierte en uno de los primeros movimientos administrativos completados por la entidad de cara al nuevo curso, mientras el club continúa trabajando para completar el registro del resto de la plantilla antes del inicio del campeonato.

Fort continúa el proceso de inscripciones

La inscripción de Héctor Fort supone un nuevo paso para el club en la confección definitiva de la plantilla. El lateral vuelve después de una temporada en el Elche en la que disputó 17 partidos oficiales, marcó tres goles y repartió dos asistencias antes de que una lesión en el hombro izquierdo frenara su progresión durante varios meses.

Héctor Fort celebra un gol con el Elche / EFE

Ya completamente recuperado, Fort lleva desde el inicio de la pretemporada trabajando a las órdenes de Hansi Flick. El defensa incluso vio puerta en el amistoso frente al Europa y forma parte del stage que el equipo está realizando en Inglaterra. El técnico alemán valora especialmente su capacidad para ocupar ambas bandas de la defensa, un perfil que puede darle profundidad a la plantilla durante una temporada especialmente exigente.

Quedan varias inscripciones pendientes

Pese a este avance, el Barça todavía debe completar el registro de varios futbolistas importantes de la plantilla. No aparecen registrados todavía Anthony Gordon y Karim Adeyemi, los dos únicos fichajes hasta el momento, ni Andreas Christensen, que renovó su contrato que expiraba el 30 de junio y debe volver a ser inscrito con su nuevo vínculo.

La situación, sin embargo, no genera inquietud en las oficinas del Spotify Camp Nou. Todavía restan más de tres semanas para el inicio de LaLiga y la hoja de ruta del club pasa por ir completando las distintas inscripciones de forma progresiva conforme se resuelvan los últimos ajustes económicos y administrativos.