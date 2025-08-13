Héctor Fort, inicio de Liga en Mallorca y despedida

Héctor Fort tiene los días contados en el FC Barcelona. Hace una semana, en Sport ya informábamos de que el lateral de La Masia decidiría su futuro una vez regresase a la Ciudad Condal después de la gira asiática. El joven jugador de Les Corts estará presente en la primera jornada de LaLiga ante el Mallorca, así que no será hasta la semana que viene cuando el Fort acabe de decantarse por una de las ofertas que tiene sobre la mesa y se cierre su salida. Este es el límite que tanto el club azulgrana como el entorno del jugador se marcan para llevar a cabo la operación.

El prometedor lateral quiere acabar de valorar las diferentes propuestas, entre las que se encuentran algunos equipos de LaLiga y otros europeos. Uno de los clubes que habían sonado con más fuerza es el Mallorca, que ha apartado a Maffeo a la espera de concretar su venta. Sin embargo, esta opción ha ido desinflándose en los últimos días debido a las preferencias de Héctor Fort. Otro de los pretendientes del catalán es el Paris FC, recién ascendido a la Ligue 1. El club francés, que pertenece al grupo Red Bull, contactó directamente con el equipo azulgrana para interesarse por la situación del jugador.

Hasta ahora, el jugador no renunciaba a cumplir su sueño de triunfar en el primer equipo del Barça, pero este verano ha cambiado de parecer viendo las decisiones de Flick. Así pues, la prioridad de Héctor y del Barça es que tenga minutos para que su progresión no se vea cortada y para que pueda curtirse en la élite.

Héctor Fort, a la espera de encontrar nuevo equipo / Valentí Enrich / SPO

Asimismo, el Barcelona sigue confiando en su potencial. Es por ello que la entidad catalana no quiere desvincularse del jugador. El club azulgrana estudia propuestas de cesión simple y también otras operaciones de traspaso manteniendo un porcentaje elevado de los derechos del jugador y una opción de recompra, como ha venido haciendo en los últimos tiempos con las jóvenes promesas que han abandonado las filas azulgranas.

En todo caso, su salida no tendrá un impacto significativo en cuanto a la generación de 'fair play' al tener ficha del Barça Atlètic, por lo que el club no tiene demasiada prisa por cerrar la operación de forma inmediata. En esta línea, las únicas salidas que faltarían por efectuarse serían las de Iñaki Peña y Oriol Romeu.

Puerta cerrada en el primer equipo

Héctor Fort ascendió al primer equipo en la última temporada de Xavi Hernández. En una temporada convulsa, el técnico egarense le dio oportunidades al lateral catalán tanto en banda derecha, su posición natural, como en el flanco diestro, donde llevó a cabo actuaciones más que solventes. No obstante, su situación viró con la llegada de Hansi Flick.

El técnico alemán tan solo lo contempló para el lateral zurdo, donde Jules Koundé se convirtió en fijo, llegando a disputar 4.423 minutos. Así, Héctor se vio eclipsado por el francés y tan solo tuvo la oportunidad de ser titular en contadas ocasiones, especialmente, cuando el parisino era castigado por algún retraso. Pero la gota que colmó el vaso fue la buena adaptación de Eric Garcia en banda a final de curso.

Koundé y Eric Garcia en el último Sevilla-Barça. / Jose Breton / AP

Esta dinámica se ha mantenido en la pretemporada, en la que Flick ha apostado por la dupla Koundé-Eric y Fort ha jugado minutos residuales, lo que suponía un mensaje claro por parte del germano. En la misma línea ha ido el club, que no ha valorado hacerle ficha del primer equipo, al contrario que con Gerard Martín o Marc Bernal.