FC BARCELONA
Héctor Fort no entrena con el grupo para resolver su futuro
El lateral, con múltiples ofertas, no ha acudido hoy y su salida puede ser inminente
La actividad no cesa en unos últimos días de mercado de fichajes en Barcelona que se prevén intensos. A la espera de que arranque la sesión de hoy, la plantilla está citada en la Ciutat Esportiva con la exepción de Héctor Fort. El lateral, formado no ha sido visto esta mañana entrando junto al resto de compañeros con permiso del club para trabajar en una salida que resulta inminente.
Hace tres días, tal y como contamos en Diario Sport, su agente se reunió con Deco para trabajar en su salida. Siempre con la intención de escoger el mejor camino para el desarrollo del canterano, garantizando continuidad y minutos. La entidad azulgrana valora mantener algún tipo de control futuro —opción de compra o recompra— si finalmente se optara por la venta pues confia plenamente en una revalorización del jugador de Les Corts.
Varios clubes han preguntado por su situación tras una campaña en la que el defensor no ha tenido la participación que esperaba. Aun así, ha demostrado ser un lateral de garantías en los minutos que ha tenido. En el Barça, donde no tenía asegurados minutos regulares, se entiende que el jugador se ha ganado el derecho a elegir destino y a priorizar un proyecto que le acerque al siguiente salto.
Mientras tanto, el vestuario blaugrana ya trabaja en el próximo encuentro ante el Levante en el Ciutat de Valencia. La decisión de Fort se prevé inminente y llegará tras evaluar propuestas, con la convicción de que el movimiento debe ser beneficioso para todas las partes.
- “Lo de Alexander-Arnold es una tragedia”
- Vía libre para Casadó: el Barça quiere 30 millones
- Flick empieza a enfadarse: mete prisa para las inscripciones
- Nos equivocamos en llevar a Julián Álvarez al Atlético de Simeone
- Luz verde de la UEFA para jugar el primer partido fuera de casa
- Reunión por Marc Bernal: renovará y confianza total de Flick
- El Barça asume que no llegará al 1:1
- Yerry Mina: 'Valverde no me habló en siete meses cuando estuve en el Barça