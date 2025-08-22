Héctor Fort no entrena con el grupo para resolver su futuro

La actividad no cesa en unos últimos días de mercado de fichajes en Barcelona que se prevén intensos. A la espera de que arranque la sesión de hoy, la plantilla está citada en la Ciutat Esportiva con la exepción de Héctor Fort. El lateral, formado no ha sido visto esta mañana entrando junto al resto de compañeros con permiso del club para trabajar en una salida que resulta inminente.

Hace tres días, tal y como contamos en Diario Sport, su agente se reunió con Deco para trabajar en su salida. Siempre con la intención de escoger el mejor camino para el desarrollo del canterano, garantizando continuidad y minutos. La entidad azulgrana valora mantener algún tipo de control futuro —opción de compra o recompra— si finalmente se optara por la venta pues confia plenamente en una revalorización del jugador de Les Corts.

Varios clubes han preguntado por su situación tras una campaña en la que el defensor no ha tenido la participación que esperaba. Aun así, ha demostrado ser un lateral de garantías en los minutos que ha tenido. En el Barça, donde no tenía asegurados minutos regulares, se entiende que el jugador se ha ganado el derecho a elegir destino y a priorizar un proyecto que le acerque al siguiente salto.

Mientras tanto, el vestuario blaugrana ya trabaja en el próximo encuentro ante el Levante en el Ciutat de Valencia. La decisión de Fort se prevé inminente y llegará tras evaluar propuestas, con la convicción de que el movimiento debe ser beneficioso para todas las partes.